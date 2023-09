Paris : les terrasses des Champs-Elysées se modernisent

Les terrasses du futur arrivent sur les Champs-Elysées. Elles vont permettre d'harmoniser la plus belle avenue du monde et d'attirer davantage de touristes. Dix-neuf enseignes sont concernées par ce nouvel aménagement et cette modernisation de l'espace urbain.

Chaque terrasse va comporter un minimum de trois trames, d'une largeur de 4m20 chacune. En fonction des établissements, la surface occupée peut varier de 31m2 à 136 m2. Leur hauteur va être de 3m57. Chacun d'entre-elles va comporter un pare-vent vitré d'1m30,

Vue en perspective d'une future terrasse - @RF Studio

Un an et demi de travail

Après l'adoption du projet par les 180 membres du comité Champs-Elysées, Ramy Fischler, designer industriel et concepteur du projet, s'est mis à travailler, calculer, concevoir la nouvelle avenue dès mi-2021. "Il a d'abord fallu analyser tous les besoins des restaurateurs, des riverains, des personnes qui régissent la ville de Paris, et qui souhaitent améliorer son esthétique et sa fonctionnalité" précise-t-il.

**Ce qui met le plus de temps "c'est de mettre tout le monde d'accord, d'obtenir la validation du projet. Si on arrive à sortir ce projet avant les jeux olympique, ce qui semble être le cas, ce sera une prouesse et nous sommes tous fiers de ça" ajoute Ramy Fischler.

Des terrasses pas totalement uniformisées

Toutes les terrasses vont être uniformisées avec une couleur verte unique et une toile grise à l'extérieur, un store rétractable motorisé. Seuls les dais, l'intérieur du toit, pourront être personnalisés par l'enseigne avec un choix de cinq couleurs. Les logos seront tous de la même taille et et blanc, pour renforcer l'harmonie entre les enseignes.

Chaque établissement pourra aussi obtenir son propre mobilier. Sept modèles différents sont proposés, avec une collection en métal et une collection en rotin. Leurs couleurs seront harmonisées avec celle des dais de chaque enseigne. La collection "Champs-Elysées" a spécialement été créée pour l'occasion.

Cette transformation a aussi pour but de faire des économies d'énergies. Terminés, les fils disgracieux qui reliaient les terrasses aux immeubles par les lampadaires. Chaque établissement possédera sa propre autonomie énergétique grâce à des batteries "nouvelle génération" rechargeables en seulement 2h et d'une durée de vie de 20 ans.

Le nouveau mobilier "Champs-Elysées" créé spécialement pour les terrasses - @RF Studio

Un réaménagement coûteux mais avantageux

Le coût de ce réaménagement géant est de "400 000 euros pour une terrasse moyenne de trois trames. C'est pas rien, c'est important, mais en même temps ils vont gagner une autonomie énergétique, une meilleure visibilité et, je l'espère, un plus grand passage. Sur les Champs-Elysées, deux personnes sur 100 se promènent le nez en l'air, simplement pour se promener. Les 98 autres ont une raison d'y être. Il faudrait que demain ce soit 20 sur 100" explique Marc-Antoine Jamet, Président du Comité Champs-Elysées.

Ces nouvelles terrasses vont aussi permettre aux établissement d'augmenter leur clientèle. Jean-Charles Blanchetot, directeur du 86 Champs-Elysées, magasin L'Occitane-Pierre Hermé, confirme que "nous avons environ 80 places assises et nous allons passer à 100-105 places assises, et cela en respectant la même superficie; Avec les nouveaux matériaux utilisés dans les nouvelles contre-terrasses, ça nous fait gagner davantage d'espace."

Une perspective de renouveler les visiteurs

Marc-Antoine Jamet précise que "250 000 personnes fréquentent les Champs-Elysées chaque jour. On sait que beaucoup sont des touristes, beaucoup viennent de province, beaucoup viennent faire du shopping, mais peu viennent pour s'y promener. La terrasse, c'est un argument de la promenade, la promenade, c'est la flânerie, et la flânerie, c'est le côté village des Champs-Elysées qu'on voudrait retrouver".

Les premières nouvelles terrasses devraient voir le jour aux alentours du 31 décembre. les autres apparaîtront ensuite petit à petit, tout au long de l'avenue. Le point d'orgue sera l'inauguration officielle de ces terrasses, prévue le 25 juillet 2024, premier jour des Jeux Olympiques.