Paris : les travaux de rénovation du pont des Arts ont commencé

Les travaux de rénovation du pont des Arts à Paris, d'abord annoncés pour 2022, ont finalement débuté ce mardi 18 avril. Ce sont les 1 600 mètres carré du patelage (plancher) de la passerelle piétonne qui doivent être remplacés, à l'aide d'un bois exotique très résistant, le badi ou bilinga. Les travaux s'articuleront en deux phases et dureront jusqu'à septembre prochain pour un coup total d'1,8 millions d'euros. Il restera accessible le temps des travaux.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a été la cible de vivre critiques, notamment de la part du mouvement SaccageParis, sur l'état de délabrement du pont et le retard du début des travaux. Dans l'équipe de la maire de Paris, on évoque les nombreux chantiers qui ont dû être menés récemment dans la capitale comme celui des passerelles du canal Saint-Martin. Les adjoints à l'urbanisme Emmanuel Grégoire (PS) et à la voirie David Belliard (EELV) rappellent aussi le doublement récent du budget d'entretien de la voirie.

Construit entre 1801 et 1804, le pont des Arts a déjà été restauré plusieurs fois et même reconstruit entre 1982 et 1984. Une partie du grillage du pont, sur lequel la tradition voulait que les amoureux attachent des cadenas, avait fini par s'écrouler sous leur poids en 2014. La mairie avait alors décidé de remplacer les grillages par des panneaux en verre.