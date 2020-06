À Paris, plusieurs rassemblements contre les violences policières

Elles réclament justice pour les noirs. Au moins un millier de personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi près de l'ambassade des États-Unis mais également sur la Champ-de-Mars à Paris pour protester contre les violences policières. Les manifestant entendent dénoncer le silence, malgré l'interdiction notamment du rassemblement sur le Champ-de-Mars hier par la Préfecture de police de Paris.

Sur le Champ-de-Mars, plusieurs manifestants scandaient "Tout le monde déteste la police" mais on pouvait également entendre "Y'en a marre". Malgré l'interdiction, les manifestants ont réclamé "Justice pour tous" et veulent dénoncer l'impunité qui régnerait au sein des forces de l'ordre.

Le souvenir de l'affaire Adama Traoré

Le monde a été pris d'une vive émotion après la mort de George Floyd aux États-Unis. Cet afro-américain est décédé sous le genou d'un policier alors qu'il criait "I can't breathe" (je ne peux pas respirer). Il est devenu le symbole d'une lutte contre le racisme à travers le monde. Et contre les violences policières. Avec un écho en France où la police est également mise en cause dans plusieurs affaires dont une qui a resurgi : celle d'Adama Traoré, mort lors de son interpellation en juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise).

Mardi dernier, une manifestation a rassemblé près de 20.000 personnes du Tribunal de Grande Instance de Paris pour demander justice dans l'affaire du jeune homme, décédé à l'âge de 24 ans. Le #BlackLivesMatter (les vies des noirs comptent) a également surgi sur les pancartes des manifestants mais également sur les réseaux sociaux.

