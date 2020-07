Paris : manifestation des Motards en colère ce samedi après-midi

Alors que la mairie de Paris envisage de faire payer les stationnements aux deux-roues motorisés, la Fédération française des Motards en colère manifeste contre ce projet, ce samedi 18 juillet dans les rues de la capitale. La circulation risque donc d'être compliquée dans Paris entre 14h et 18h.

Les motards en colère manifestent ce samedi 18 juillet à Paris !

Le départ est prévu à Porte de Vincennes à 14h. Le cortège se dirigera vers Bastille en passant par les quais, avant de poursuivre leur chemin, toujours par les quais, vers la Tour Eiffel. La manifestation devrait prendre fin aux alentours de 18h, sur le pont d'Iéna.

Prévoyez donc une circulation compliquée dans les rues du sud-est et du centre de la capitale pendant toute l'après-midi.

Les deux-roues motorisés, une "réponse" au trafic surchargé de la capitale selon les manifestants

Des assises doivent avoir lieu en septembre pour une concertation sur le sujet. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, dit être favorable à un parking payant pour les deux-roues motorisés ; ses alliés Les Verts sont pour.

Les Motards en colère craignent que la partie ne soit déjà jouée, d'où cette volonté de manifester. Pour ces manifestants, les motos et les scooters sont une réponse au trafic surchargé de Paris : ils permettent de circuler facilement, ne sont pas encombrants une fois garés. Et ces deux-roues roulent à l'essence et pas au diesel.

Autant d'arguments selon l'association de motards qui devraient inciter la mairie de Paris à développer ce mode de déplacement, plutôt que de le taxer "injustement".

Paris, troisième ville francilienne à faire payer le parking aux deux-roues motorisées ?

Si le projet va au bout, Paris serait la troisième ville d'Île-de-France à faire payer le stationnement aux deux-roues motorisés.

Vincennes et Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, avaient instauré ce système au printemps 2018. A Vincennes, il faut débourser 1,50 euros de l'heure, 70 centimes par jour pour les résidents ; à Charenton, il faut compter 80 centimes de l'heure.

Après deux ans d'expérience, ces municipalités se réjouissent de voir moins de motos garées sur les trottoirs.