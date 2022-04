Paris : manifestation place de la République après l'annonce de la réélection d'Emmanuel Macron

Manifestation à Paris après l'annonce de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Plusieurs centaines de personnes se sont d'abord retrouvées vers 20h15 place du Châtelet d'où elles ont été délogées à coups de gaz lacrymogène. La police aurait même chargé pour tenter de disperser la foule.

Les manifestants ont poursuivi leur route pour se regrouper place de la République vers 21h00. Les forces de l'ordre sont très présentes sur les lieux.

Cette manifestation semble avoir été organisée de façon impromptue via les réseaux sociaux, indique un journaliste de Brut sur place.

Des slogans divers

La manifestation était d'abord plutôt bon enfant. Les manifestants chantaient "On est là, même si Macron ne le veut pas, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, on est là".

On peut aussi lire sur des pancartes : "Et maintenant la riposte", ou entendre des slogans comme "C'est pas les sans papiers qu'il faut virer", "Anti, anticapitaliste ahah!", "Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers", "Macron dégage" ou encore "La vraie démocratie, elle est ici".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un manifestant a indiqué à notre confrère de Brut qui suit cette manifestation qu'il n'est pas contre la légitimité d'Emmanuel Macron, mais qu'il veut faire entendre sa voix. Une autre personne explique qu'elle a voté Emmanuel Macron pour faire barrage au RN mais qu'elle est inquiète.

La situation se tend

Vers 22h00, alors que les manifestants semblaient envisager de quitter la place pour repartir en cortège dans Paris, la police a mené une première charge.

La place s'est un peu vidée et ceux qui sont encore sur place se sont regroupés autour de la statue de la République.

Un peu avant 23h00, il ne restait que quelques dizaines de personnes sur la place de la République où les CRS étaient encore très nombreux.