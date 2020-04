Paris : neuf marchés couverts vont rouvrir pour la livraison et le retrait de commandes

La mairie de Paris et la préfecture de police annoncent que neuf couverts couverts de la capitale vont rouvrir, dès le samedi 25 avril. Il ne sera pas possible d'y pénétrer. Seuls les retraits de commandes et les livraisons de produits alimentaires seront autorisés.