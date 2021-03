Paris-Nice arrive à Bollène

La course au soleil arrive à Bollene jeudi 11 mars. C'est la 5e étape de Paris - Nice entre Vienne dans l'Isère et Bollène. À Chiroubles dans le Rhône, le slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté en solitaire la 4e étape mercredi et fait coup double puisqu'il s'empare du maillot jaune de leader.

22 km de course en Vaucluse

203 kilomètres de course au total depuis Vienne mais seulement 22 km en Vaucluse. Le peloton met le cap au sud en longeant le Rhone sur sa rive droite par l'Ardéche. C'est une étape toute plate à travers les vignes des Côtes du Rhône, mais presque sans côtes, propice donc à une arrivée au sprint à Bollene entre 15h45 et 16h15.

L'heure précise dépendra du vent. Pas de mistral annoncé pour pousser les coureurs mais un peu de vent quand même de face pour l'arrivée à Bollène Avenue Rombeau.

Sprint dans un hameau au sommet d'une côte

Le peloton arrivera par Suze la Rousse avant de bifurquer vers le hameau de Derboux avec un sprint au sommet d'une côte, c'est le bon endroit pour voir se lancer les hostilités ou peut-être sortir un puncheur téméraire.

Ensuite direction Mondragon puis ligne droite face au vent jusqu'à Bollene pour une explication entre sprinteurs. Le peloton traversera le quartier Saint Blaise vers 15h30. C'est autre bon emplacement pour apercevoir la mise en place des équipes de sprinteurs à pleine vitesse.

Les routes seront coupées avant le passage du peloton et à l'arrivée, les coureurs seront loin du public, isolés dans leur bulle sanitaire.

Vendredi, le peloton de Paris Nice roulera sur 202 km entre Brignoles (Var) et Biot (Alpes Maritimes)