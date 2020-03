ASO annule les animations scolaires et avec les clubs cyclistes au départ et à l'arrivée de Paris-Nice. La sixième étape se court ce vendredi entre Sorgues et Apt avec des sas d'au moins 100 mètres entre les coureurs et le public au départ et à l'arrivée.

Paris-Nice en Vaucluse : pas d'animations à Sorgues et Apt à cause du coronavirus

La course cycliste Paris-Nice n'accueillera plus de public dans les zones de départ et d'arrivée d'étape. Vendredi 13 mars, la course se disputera presque à huis clos entre Sorgues et Apt.

L'organisateur ASO annonce des "restrictions d'accès au public sur les sites des départs et des arrivées des étapes par la mise en place d'un sas de protection à 100 mètres du podium pour les départs et à 300 mètres pour les arrivées de la course". ASO ajoute que "toutes les animations prévues avec le monde scolaire et les clubs cyclistes seront annulées" en raison des mesures de protection contre l’épidémie de coronavirus.

Déception à Sorgues

À Sorgues, l'Union cycliste sorguais avait pourtant prévu de s'approcher des coureurs au départ. Le président Rocky Gervasio explique qu'il va y "avoir beaucoup de déception puisque les parents avaient prévu de ne pas emmener les enfants à l'école le matin du départ pour pouvoir s'approcher des champions".

ASO explique qu'ils ont pris cette décision pour "se conformer avec l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes imposée par le ministère de la Santé".