Paris-Nice : la circulation très perturbée ce week-end à Nice

La course cycliste Paris-Nice arrive dans les Alpes-Maritimes ce week-end et à Nice dès ce samedi 12 mars. Conséquence, la circulation va être perturbée dans la ville.

L'arrivée du Paris-Nice va causer d'importantes perturbations ce week-end. La course cycliste arrive à Nice dès samedi 12 mars. La ville encourage "à privilégier les transports en commun et à éviter de vous rendre en véhicule dans la zone du centre-ville Masséna/Vieux Nice". Durant les deux jours de la course, tous les commerces seront ouverts.

La circulation pourra être momentanément interrompue à tous les carrefours en amont du parcours.

Nice centre / promenade :

Samedi 12 mars 2022 de 5h30 à 12h30 :

- Avenue de Verdun entre la Place Masséna et la Promenade des Anglais, sauf pour les usagers des parkings Plaza et Masséna autorisés à sortir à partir de 11h

- Avenue Félix Faure entre la Rue Gubernatis et la Place Masséna, une déviation pourra être mise en place à partir de la Rue du Lycée

- Rue Chauvain entre la Rue Gioffrédo et l’Avenue Félix-Faure

- Débouché du Passage Guidoni

- Allée de la Résistance et de la Déportation

- Avenue Max Gallo en totalité

- Accès du Tunnel Liautaud depuis l’Avenue Max Gallo

- Boulevard Jean Jaurès entre la Place Masséna et la Traverse Flandres Dunkerque

- Débouché de la Calade Escoffier donnant accès au Boulevard Jean Jaurès

- Rue Saint-François de Paul entre la Rue Desboutin et l’Avenue Max Gallo

- Chaussée sud de la Promenade des Anglais entre la Rue Meyerbeer et l’Avenue Max Gallo

- Tous les axes centraux de la Promenade des Anglais entre la Rue Meyerbeer et l’Avenue Max Gallo

- La circulation sur le Quai Rauba Capeù, le Quai des Etats Unis, la Promenade des Anglais dans le sens est-ouest sera temporairement interrompue de 9h45 à 10h45 au passage de la course.

Dimanche 13 mars 2022 de 8h à 20h30 :

- Quai Rauba Capeu et Quai des Etats-Unis dans le sens « est/ouest » depuis la Place Guynemer. Sur le Quai Rauba Capeù, la circulation s’effectuera en direction du port entre la place du 8 mai 45 et la Place Guynemer de 8h à 15h15 et 18h00 à 20h30

- La sortie du parking Sulzer s’effectuera vers la Rue Saint François de Paule sauf de 16h à 18h

- Les véhicules sortant de la Rue des Ponchettes seront autorisés à circuler vers le Port sauf de 15h15 à 18h

- Rue Milton Robbins

- Rue Bréa

- Rue Van Lo

- Avenue Max Gallo en totalité

- Accès du tunnel Liautaud depuis l’Avenue Max Gallo

- Rue Saint François de Paule entre la Rue Desboutin et l’Avenue Max Gallo

- Chaussée sud de la Promenade des Anglais entre la Rue Meyerbeer et l’Avenue Max Gallo

- Fermeture des axes centraux de la Promenade des Anglais entre la Rue Meyerbeer et l’Avenue de Verdun

- Chaussée nord de la Promenade des Anglais entre l’Avenue Max Gallo et la Rue du Congrès (non comprise)

- Avenue de Verdun en totalité

- Avenue Félix Faure entre la Rue Gubernatis et la Place Masséna, une déviation pourra être mise en place à partir de la Rue du Lycée

- Rue Chauvain entre la Rue Gioffrédo et l’Avenue Félix-Faure

- Débouché du passage Guidoni

- Avenue Jean Jaurès entre la Place Masséna et l’Allée Flandres Dunkerque

- Allée de la Résistance et de la Déportation

- Débouché de la Calade Escoffier donnant accès au Boulevard Jean Jaurès

- La circulation sur la Promenade des Anglais sens est-ouest sera temporairement interrompue jusqu’au Boulevard Pompidou et sur la M6202 de 13h25 à 14h15, au passage de la course.

Nice est et secteur port :

Dimanche 13 mars 2022 de 15h15 à 17h :

- Grande Corniche en direction d’Èze à partir de la Route stratégique

- Moyenne Corniche en direction de Villefranche-sur-Mer en limite de commune

Dimanche 13 mars 2022 de 15h15 à 18h :

- Rue des Ponchettess et Quai Rauba Capeu en totalité

- Rue des Ponchettes

- Quais du Port (Papacino, Douane, Lunel) en totalité depuis la Place Ile de Beauté

- Rue Robilante

- Rue Foresta entre la rue Ségurane et la place Guynemer à l’exception des riverains et de l’accès au parc du Château

Dimanche 13 mars 2022 de 15h30 à 17h15 :

- Corniche André de Joly

- Boulevard des 2 Corniches

- Avenue du Mont Alban depuis le Boulevard des 2 Corniches jusqu’au Chemin du Vinaigrier

- Chemin du Vinaigrier jusqu’en limite de commune

- Boulevard Bischoffscheim entre le Boulevard Saint Roch et le Boulevard des 2 Corniches

- Moyenne Corniche en totalité jusqu’en limite de commune

- Boulevard Lech Walesa depuis la Rue Lascaris, sauf accès Tunnel Saluzzo

- Place Max Barel

- Boulevard de Riquier

- Place Blanqui

- Boulevard de l’Armée des Alpes

- Rue Bonaparte, de la place Max Barel à la rue Arson

- Rue Arson, de la Rue Barla à la Place Ile de Beauté

Dimanche 13 mars 2022 à de 15h45 à 17h45 :

- Place Ile de Beauté,

- Boulevard Carnot, du Boulevard Stalingrad à la Place Ile de Beauté à l’exception des riverains et des usagers du Port

Accès Vieux-Nice :

Samedi 12 mars 2022 de 5h30 à 12h30 et dimanche 13 mars 2022 de 8h à 20h30 :

ACCÈS : descente Crotti en permanence

SORTIES : descente Crotti en permanence

Axes de circulation à privilégier :

- Voie Mathis

- Autoroute A8

Stationnement temporairement suspendu :

Samedi 12 mars de 0h30 à 12h30 et dimanche 13 mars de 0h30 à 20h30 :

- Avenue Max Gallo dans sa totalité

- Rue Saint François de Paule entre la Rue Desboutin et Avenue Max Gallo

- Allée de la Résistance et de la Déportation pour les deux roues

- Avenue de Verdun dans sa totalité

- Avenue de Suède

- Avenue Félix-Faure entre Rue Gubernatis et Place Masséna

- Rue Chauvain sur les 30 premiers mètres depuis l’Avenue Félix-Faure

- Descente Crotti

Dimanche 13 mars de 0h30 à 20h30 :

- Quai des Etats-Unis dans sa totalité

- Promenade des Anglais entre Avenue Max Gallo et Rue des Congrès (emplacements PMR et petits trains)

Dimanche 13 mars de 0h30 à 18h30 :

- Corniche André de Joly dans sa totalité

- Place Max Barel dans sa totalité

- Boulevard Riquier dans sa totalité

- Boulevard Armée des Alpes dans sa totalité

- Boulevard des 2 Corniches

- Avenue du Mont Alban entre le Boulevard des 2 Corniches et Rue Demontzey

- Chemin du Vinaigrier côté impair

- Rue Bonaparte de la Place Max Barel à la Rue Arson

- Rue Arson de la Rue Barla à la Place Ile de Beauté

- Quai Papacino

- Quai de la Douane

- Quai Lunel dans sa totalité

- Quai Rauba Capeu au niveau des hôtels La Pérouse et de Suisse

Parking :

- Parking relais « Parcazur » de la régie Lignes d’Azur. Parkings gratuits pour usagers du réseau RLA. Plus de renseignements : Parcs relais Parcazur - Lignes d'Azur.

Méditerranée :

Le samedi 12 mars de 9h45 à 10h45 et le dimanche 13 mars de 13h25 à 14h15. Entrée et sortie par la rue du Congrès en double sens en direction de la rue de France

Palais Masséna :

Le samedi 12 mars de 9h45 à 10h45 et le dimanche 13 mars de 13h25 à 14h15. Entrée et sortie par la rue de France.

Saleya :

- Le samedi 12 mars de 9h45 à 10h45 : la sortie s’effectuera momentanément en direction du Port.

- Le dimanche 13 mars 2022 de 8h à 15h15 et de 18h à 20h30 : la sortie s’effectuera en direction du Port.

- Le dimanche 13 mars de 15h15 à 18h : la sortie s’effectuera uniquement par la rue Jules Gilly, la rue Barillerie, la rue Saint Gaëtan et la rue Alexandre Mari.

Sulzer :

- Le samedi 12 mars 2022 de 9h45 à 10h45. L’accès sera fermé. La sortie pourra s’effectuer par la rue Saint François de Paule.

- Le dimanche 13 mars 2022 de 8h à 20h30. L’accès sera fermé. La sortie pourra s’effectuer de 8h à 16h et après 18h par la rue Saint François de Paule

Rhul :

Le samedi 12 mars de 5h30 à 12h30 et le dimanche de 8h à 20h30. L’accès sera fermé. La sortie pourra s’effectuer par l’avenue de Suède en direction de la rue Maccarani

Masséna et Plaza :

Le samedi 12 mars 2022 de 5h30 à 12h30. Entrée et sortie fermées (sorties possibles à partir de 11h).

Le dimanche 13 mars 2022 de 8h à 20h30. Entrée et sorties fermées.

Lympia et Phare :

Le dimanche 13 mars 2022 entre 15h15 et 18h. Les entrées et sorties fermés.

Se déplacer avec le réseau de la régie Ligne d’Azur

Lignes du Tramway :

- Ligne 1 du tramway : Travaux sur la ligne -Pas de Tramway en circulation entre les stations "Gare Thiers" et "Opéra – Vieille Ville". Un service partiel sera mis en place entre les stations "Henri Sappia" et "Gare Thiers" et entre "Opéra – Vieille Ville" et "Hôpital Pasteur".

Lignes 2 et 3 du Tramway : circulation normale :

Lignes de bus adaptées. Navette cœur de Ville, 12, 23, 32, 38, 57, 70 et 87. Retrouvez tous les détails sur www.lignesdazur.com