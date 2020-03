Paris-Nice : la présence du cycliste berrichon Julian Alaphilippe confirmée !

L'équipe Deceuninck-Quick Step sera dimanche sur la ligne de départ de la course cycliste Paris-Nice. Ce vendredi, elle vient de dévoiler la composition des huit cyclistes qui participeront à l'épreuve. Et sans surprise, on retrouve le cycliste berrichon Julian Alaphilippe. Il sera évidemment très attendu lors du passage de la course en Berry : une arrivée à La Châtre mardi 10 mars ; et un contre-la-montre à Saint-Amand-Montrond mercredi 11 mars.

Malgré le coronavirus, l'équipe belge a donc pris la décision de participer à Paris-Nice, au contraire de six équipes qui ont annulé leur présence. "La santé de nos coureurs et de notre staff est une priorité. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour les protéger, tout en honorant notre participation à une course majeure", explique Deceuninck-Quick Step dans un communiqué de presse.

Julian Alaphilippe fera donc son retour en course sur ses terres natales pour la première fois depuis son épopée fantastique à l'été 2019. Un Tour de France bouclé à la cinquième place du classement général, après deux victoires d'étape et 14 jours passés avec le maillot jaune.