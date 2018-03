Vierzon, Bourges, Cher Centre-Val de Loire, France

C'est à partir d'aujourd'hui, lundi 5 mars que le Cher accueille le Paris-Nice ! Vierzon sera ce soir ville d'arrivée de la 2e etape partie d'Orsonville (Yvelines), Bourges sera demain matin ville de départ de la 3e étape vers Châtel-Guyon. La 2e étape, un événement qui sera d’ailleurs à vivre tout l’après-midi sur France Bleu Berry.

Exceptionel plateau de champions

Bien évidemment la “Course au soleil” évolue, en terme de médiatisation, à des années-lumière du Tour de France (Paris-Nice est tout de même retransmis en direct ou différé dans 190 pays et l'arrivée et la dernière heure de l’étape sont à suivre en direct sur France 3) pourtant sportivement Paris-Nice est un des rendez-vous les plus importants de l’année. Premier grand rendez-vous de la saison cycliste internationale l’épreuve réunit un plateau de champions digne de la Grande Boucle : 154 coureurs répartis en 22 équipes et une flopée de noms immédiatement reconnaissables des amateurs de “petite reine”. Par exemple les sprinteurs ( qui se disputeront probablement la victoire à Vierzon) Greipel, Kittel, Degenkolb, Kristoff, Viviani et les français Bouhanni et Démare déjà vainqueur de la première étape ce dimanche et porteur du maillot jaune.

A noter également la présence du local de l'étape : le saint-amandois Julian Alaphilippe qui fait partie des principaux prétendants à la victoire finale (vainqueur du classement par points et 5e du général l'an passé). Parmi les autres favoris, deux colombiens, le vainqueur de l'an passé Sergio Henao et son compatriote Estevan Chaves déjà monté sur le podium de 2 grands tours (le Tour d'espagne - 3e et le Giro - 2e). L'irlandais Daniel Martin classé 3e l'année dernière.

Attention aussi à l'allemand John Degenkolb, les néerlandais Wout Poels et Bauke Mollema, ou encore le belge Tim Wellens. D’autres outsiders ou chercheurs de victoire d'étape sont également alignés, Teejay Van Garderen, Simon Yates, Matteo Trentin et bien sur les français Warren Barguil, Sylvain Chavanel, Lilian Calmejane (vainqueur du classement de la montagne l'année dernière).

Fête populaire

Et pour les simples curieux, le Paris-Nice sera l’occasion d’un beau moment de fête. La mairie de Vierzon a mobilisé ses associations pour animer l’espace de la ligne d’arrivée tout l’après-midi à partir de 14h. Au programme des ateliers ludiques et de découverte multisports, un grand défilé associatif et en point d’orgue une démonstration de VTT trial avec le double champion du monde Nicolas Vuillermot en attendant une arrivée qui se disputera très probablement au sprint entre 16h20 et 16h40.

Demain mardi, à Bourges, c’est le village-étape qui sera l’attraction avec la possibilité d'approcher les coureurs toute la matinée. Avis aux amateurs de selfie et aux chasseurs d’autographe.

Opération de séduction

A Bourges comme à Vierzon on a en tout cas mis tout son savoir-faire pour que l'événement soit une réussite. Les deux villes ont d’ailleurs travaillé main dans la main pour l’organisation et la communication autour de l’épreuve. Deux raisons à celà : D’abord les 2 villes espèrent des retombées d’image positive pour elles et plus globalement pour le Cher. Ensuite, Bourges et Vierzon tentent de convaincre ASO, organisateur du Paris-Nice mais aussi du Tour de France, que leurs deux villes seraient heureuses et parfaitement capables d’accueillir une étape de la Grande Boucle mais là il faudra encore patienter.

Pratique : Info circu à Vierzon

CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS DE 6H30 A 20H00 AU PLUS TARD : (zone verte)

(mise en place, déroulement de la course et désinstallation)

• Avenue du 14 juillet (dans sa partie comprise entre le carrefour des rues André Hénault - Antonin Léraut et le carrefour avenue Jean de Lattre de Tassigny)

• Avenue du Jonc (dans sa partie comprise entre l'avenue du 14 juillet et la rue du Château d'eau)

• Avenue du Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque (dans sa partie comprise entre le carrefour de l'Avenue du 14 juillet – route de Méreau – rue Georges Rousseau)

• Route de Méreau (dans sa partie comprise entre le carrefour avenue du 14 juillet – avenue du Maréchal Jean de Lattre de Tassigny et la petite rue du Camp)

l'accès sera laissé aux riverains jusqu'à 15h15

• Avenue du Maréchal Jean de Lattre de Tassigny (dans sa partie comprise entre le carrefour avenue du 14 juillet – avenue du Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque et la rue du Château d'eau)

l'accès sera laissé aux riverains jusqu'à 15h15

• Rue du Château d'eau

l'accès sera laissé aux riverains jusqu'à 12h00

CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS DE 15H15 A 17H30 : (zone rose)

(déroulement de la course)

Sur le parcours de la course : Chemin des Rancannées, route de la Loeuf, rue des Pillots, place Marceau, boulevard de la liberté, pont de l'Europe, giratoire des villes jumelées, rue Miranda de Ebro, rue des ponts, avenue du 14 juillet (arrivée)

Ainsi que certaines rues adjacentes au parcours : rue Antonin Léraut, rue Claude Michaud, rue Honoré de Balsac, rue d'Héry, rue du Panorama, avenue du Jonc, quai d'Yèvre.

SENS DE CIRCULATION MODIFIÉ DE 15H15 A 17H30 :

• Pour entrer et sortir du quartier de la Genette

• et aussi Rue Jules Vallès (partie comprise entre la rue Molière et le quai d'Yèvre) un double sens de circulation sera instauré pour les riverains, toute la journée.

La déviation suivante est mise en place dans les deux sens par :

avenue de Châteauroux, chemin Blanc, chemin de la petite Noue, rue Saint Exupéry, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, avenue du 1er Régiment du Berry, avenue de Chaillot, route de Saint Lazare et la rue Étienne Dolet pour le Centre Ville ou la direction Bourges.

Le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur le parcours emprunté par l'épreuve cycliste.

IL EST DEMANDÉ A CHACUN DE SE CONFORMER AUX DÉVIATIONS ET AUX INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT TEMPORAIRES MISES EN PLACE.