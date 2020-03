Paris- Nice: sixième étape entre Sorgues et Apt

161,5 km de course entre Sorgues et Apt. Le parcours convient aux puncheurs et baroudeurs mais le public est tenu à l'écart du départ à Sorgues et de l'arrivée à Apt pour éviter la propagation du coronavirus.

La 6eme étape du Paris - Nice traverse le Vaucluse ce vendredi 13 mars en Vaucluse : 161,5 km entre Sorgues et Apt. La course cycliste est aussi touchée par le coronavirus : des équipes ont annulé leur participation et des sas de protection sont en place à l'arrivée et au départ. Le public ne peut pas approcher les coureurs à Sorgues et à Apt. Départ à 12h10 à Sorgues. Arrivée prévue à Apt entre 16h15 et 16h40.

Successions de cols et côtes

Les passionnés de cyclisme pourront quand même se placer sur le bord de la route pour apercevoir le peloton. C'est une étape pour des puncheurs ou des baroudeurs . Premières difficultés, bien connues des cyclistes de Vaucluse, la côte de Saumane et le col de Murs, de bons endroits pour lancer une échappée. Ensuite, la côte de Gordes puis le peloton prend la direction du Luberon, monte à Bonieux et enchaîne avec le col du Pointu. Là aussi, ça peut attaquer. Descente par Saignon, les coureurs passent une première fois à Apt, il sera entre 15h00 et 15h30. Direction Viens puis Saint Martin de Castillon. S'il y a une échappée, ça peut être dans la côte de Caseneuve puis celle d'Auribeau à 10 km de l'arrivée que se joue pour la victoire. Il y aura quand même encore une dernière petite montée 1 km à 8% à l'entrée d'Apt. Arrivée prévue entre 16h15 et 16h40 à Apt boulevard Peletan. Et pas de public autour du podium. Un sas de 300 m est installé pour éviter la propagation du coronavirus. Les animations ont été déplacées devant la mairie d'Apt.

Public à 300 mètres du podium d'arrivée

Pour s'approcher au plus prés des coureurs, il faudra être un petit malin... ou très bien connaitre bien les habitudes d'une équipe cycliste : comment s'échauffent les coureurs, s'ils s'éloignent un peu pour pédaler avant de rejoindre la ligne de départ. Ce sera le moment pour se faufiler et espérer peut-être obtenir un autographe ou un selfie prés des barrières parce qu'officiellement, plus d'animations ni de contacts au départ. Un sas de 100 m tiendra à l'écart le public à Sorgues. A l'arrivée à Apt, 300 m de distance avec le podium. Là aussi les passionnés de cyclisme devront ruser pour tenter peut-être de voir les cyclistes au moment où ils remontent dans le bus. Les animations ont été déplacées devant la mairie d'Apt. Ce Paris - Nice prend pourtant pourtant de l'importance cette année. Avec l'annulation des courses en Italie,, les menaces qui pèsent sur les flandriennes et même peut-être sur le critérium du Dauphiné, ce Paris Nice est peut-être une des dernières courses à étapes importante avant de se projeter sur le tour de France.