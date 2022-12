Paris : "On ne dort pas à cause du froid", plus de 300 jeunes migrants campent devant le Conseil d'État

À Paris, la solidarité s'organise. Ce mardi soir, plus de 300 jeunes migrants s'apprêtent à passer leur 5e nuit devant le Conseil d'État à Paris. Malgré le froid, ces jeunes hommes originaires d'Afrique de l'Ouest et Afghanistan souhaitent alerter le gouvernement et être mis à l'abri. Bien qu'ils affirment avoir moins de 18 ans, ils ne sont pas considérés comme mineurs par l'État et ne sont donc pas pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance. Ils vivent dans la rue en attendant la décision de justice qui doit trancher sur leur âge.

Depuis six mois, la plupart de ces jeunes dormaient sous un pont à Ivry-sur-Seine, dans le "campement de la Liberté". Pour faire réagir le gouvernement, les associations qui les soutiennent les ont encouragé à venir en plein cœur de Paris.

"On ne dort pas à cause du froid"

Au milieu les dizaines de tentes recouvertes de bâches bleues, Moussa, originaire de Guinée-Conakry affirme avoir 16 ans. Emmitouflé dans son manteau, il montre où il tente de dormir. Sous sa tente, le sol est humide. "Tout est mouillé à cause de la pluie, décrit-t-il. Nous sommes à trois dans cette toute petite tente. "On ne dort pas à cause du froid." Depuis vendredi, une dizaine de jeunes a déjà été évacuée par les pompiers pour des gelures et des cas d'hypothermie.

Moussa devait se rendre dans un lycée parisien dans une classe d'accueil pour faire un exposé mercredi. "Je m'étais désigné pour faire cet exposé, mais comme que je dors dans la rue, je n'ai pas pu faire mes recherches. Dans cette situation, je ne peux pas aller à l'école". Il est en France depuis le mois d'août et espère pouvoir être régularisé car son plus grand rêve est "d'étudier pour devenir informaticien".

Situé entre le Conseil d'État et le musée du Louvres ce campement de jeune migrants ne laisse pas indifférent. Des passants s'arrêtent et des touristes prennent des photos. Théo, un lycéen de Martigues, dans le sud de la France, en voyage scolaire à paris, s'étonne : "Je comprends le message politique, mais c'est un peu délicat de le mettre à côté du Louvres. Ça peut entacher la vision de Paris pour les touristes", regrette-t-il.

L'objectif est justement d'interpeller selon les associations sur place, Utopia 56, Médecins sans frontières, les Midi Mie ou Timmy qui vient en aide au mineurs isolés. "Les jeunes vivaient sous un pont à Ivry dans des conditions insalubres et nous attendions déjà une mise à l'abri, explique Sydney de Timmy, L'idée c'était de visibiliser ce qu'il se passait à Ivry et de venir devant le Conseil d'État pour être entendu et écouté."

"J'essaye d'aider comme je peux"

Les images commencent d'ailleurs a faire le tour des réseaux sociaux et la solidarité s'organise. De nombreux franciliens viennent apporter des vêtements et de la nourriture. "Une amie m'a relayé l'information sur Instagram. C'est une situation d'urgence donc j'essaye d'aider comme je peux", dit Valérie, un parisien venu donner des vêtements chauds.

La mairie de paris a mis à disposition 1 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaire cet hiver pour loger notamment ces jeunes migrants. "On pallie l'urgence mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités. L'hébergement est une compétence de l'État", déclare Anne Claire-Boux, adjointe à la maire de Paris chargé de la politique de la ville, en visite sur place. "La mairie de Paris a fait des propositions de 4 locaux, vides et inutilisés en capacité d'accueil. C'est une discussion qu'il y a entre la mairie et la préfecture", ajoute David Belliard, adjoint écologiste à la maire de Paris, chargé des transports et des mobilités, venu également soutenir les jeunes migrants et les associations.