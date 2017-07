Paris Plage s'est ouvert, avec le soleil... mais sans le sable

Jusqu'au 3 septembre, les quais de Seine prennent des allures de Croisette à Paris. Au total, 52 palmiers et plus de 450 transats et parasols, mais pas de sable. Grande nouveauté cette année: 3 bassins de baignade à la Villette.

Pour les Franciliens et les touristes, difficile de ne pas céder à l'appel du transats. Monique vient de Bordeaux. "On a fui la foule sur le parvis de Notre-Dame. Là, c'est calme. C'est agréable, toutes ces bulles de savon, les gens qui se promènent, les enfants. C'est l'été !", sourit la Girondine. Un peu plus loin, Gabriel, un Brésilien de passage dans la capitale, ne semble pas nostalgique de Copacabana. "C'est différent : il n'y a pas de sable et on ne peut pas plonger. Mais c'est très intéressant car la ville est belle", explique-t-il. "C'est une façon de vivre Paris de façon détendue", précise Fouzia.

"Le sable me manque"

Car oui, cette année, on laisse les pelles et les râteaux à la maison. Les 3500 tonnes habituelles de sable ne sont pas là. "Je trouve que ça retire ce cachet de plage. Là, ça fait bitume, triste. ça reste ville. Le sable me manque", se lamente Monique, venue de Saint-Maur-des-Fossées. Au contraire, Fouzia y voit un avantage. "ça permet d'avoir la sensation de vacances, détente... sans avoir le désagrément d'être dans le sable, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. On sait bien qu'on n'est pas au bord de la plage". Lors de l'inauguration, la maire de la capitale Anne Hidalgo a expliqué ce choix : "C'est délibéré. C'est plus naturel de le faire comme nous le faisons. C'est aussi moins de manipulations, moins de gestion".

L'absence de sable, "un choix délibéré" (Anne Hidalgo, maire de Paris) Copier

Au total : plus de 40 transats et parasols, 52 palmiers... Et une quarantaine d'animations pour les petits et les grands, sur les deux rives. Une immense aire de jeu pour les enfants, qui va du Pont de Sully au Pont Neuf, et aux abords de la passerelle Leopold Sedar-Senghor. Le parc des rives de Seine sera accessible 24h/24 et 7j/7 durant Paris Plage. Xavier est venu avec ses deux fils, Alexis et Maxime : "Pour les enfants, c'est très bien. C'est calme. Il n'y a pas de voitures. Même les vélos ne vont pas trop vite. C'est sécurisant", note le papa.

"C'est une façon de vivre Paris de façon détendue"

Le vélo, c'est aussi un moyen de se déplacer sur ces rives de Seine. Valentin en propose une cinquantaine à la location. "L'année dernière, on a eu près de 25 000 prêts de vélo en un mois. Là, en 2 mois, 50 000, ce serait bien", sourit le jeune homme.

Impressions des premiers visiteurs de Paris Plage Copier

Baignade à la Villette

La grande nouveauté cette année, c'est l'installation de 3 bassins de baignade à la Villette. Une pataugeoire, un petit bain de 1m20 de profondeur et un grand bain de 2m. Mais pour piquer une tête, il va falloir attendre le 17 juillet. "Un plongeon à la Villette, en attendant 2019 au lac Daumesnil et avant 2024, le plongeon dans la Seine", confie Anne Hidalgo.

Paris Plage, 16e édition, jusqu'au 3 septembre sur les quais de Seine et au Bassin de la Villette.