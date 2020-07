Paris-Plages : coup d'envoi d'une 19e édition particulière

Ce samedi 18 juillet, Paris-Plages a rouvert ses espaces de détente et ses bassins ! Une capacité d'accueil réduite, une désinfection des bassins, port du masque fortement conseillé dans les espaces : les règles sanitaires sont bien là, mais les baigneurs en profitent, presque avec insouciance.

Masque fortement conseillé, désinfection et public limité : un protocole sanitaire strict pour cette 19e édition de Paris Plages

Paris-Plages, 19e édition, c'est parti ! L'ouverture a eu lieu ce samedi 18 juillet, dans la matinée, au Bassin de la Villette (XIXe arrondissement) en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo. Et malgré cette édition particulière, en raison de la crise sanitaire, on se croirait presque revenu au temps de l'avant-Covid.

Créneaux horaires, pas plus de 2 heures dans l'eau

Des enfants qui jouent, des parents qui lézardent au soleil, des copines qui plongent... Les baigneurs comme Hocine sont sereins : "On a appris à vivre avec le Covid : malgré l'épidémie, j'ai envie d'avoir les sensations que j'ai eu les années précédentes", explique-t-il.

La qualité de l'eau des piscines naturelles de Paris Plages est mesurée trois fois par jour, contre une fois en temps normal © Radio France - Soizic Bour

Une grosse différence quand même par rapport aux autres années : la fréquentation ne pourra pas dépasser 40 % du public habituellement accueilli et des créneaux horaires ont été mis en place, avec un système de bracelets.

Pas plus de deux heures dans l'eau ; cela refroidit un peu Cassandra et Hajer même si elles comprennent : "C'est un peu énervant, on reste que deux heures dans le bassin ! Mais c'est mieux car cela permet de tout désinfecter."

Désinfection et qualité de l'eau mesurée

Car en plus de la désinfection, la qualité de l'eau est mesurée trois fois par jour contre une seule fois avant le coronavirus. "Il y a des analyses (dans l'eau, ndlr) pour savoir s'il existe ou non des traces de Covid, et pour savoir si elles sont tolérables", explique Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des sports.

Une 19e édition particulière pour Paris PLages. Les espaces sont ouverts jusqu'au 30 août © Radio France - Soizic Bour

Ce protocole rassure Mélanie. Venue avec sa fille, elle ne voulait pas laisser passer la chance de se retrouver à Paris avec du sable entre les orteils : "C'est plus proche de la mer que ce qu'il y a en banlieue, où il n'y a que la piscine".

Paris-Plages est ouvert jusqu'au 30 août : la plage est accessible de 10 h à 21h, les bassins jusqu'à 20h30. 800 transats sont à la disposition du public.