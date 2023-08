Paris : plus de ticket obligatoire pour se garer le 1er septembre pour les propriétaires de scooter électrique

C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires parisiens de scooter électrique. Dès le 1er septembre, ils ne devront plus prendre un ticket de stationnement pour se garer gratuitement dans les rues de la capitale. "C'était ridicule", explique Pierre. "Surtout que si on n'avait pas de ticket, alors que c'est gratuit pour se garer, nous avions une amende. J'en ai déjà reçu 3 !" Ces amendes vont de 25 à 37 euros selon les arrondissements.

"Nous avions un problème technique pour permettre à bien aux bénéficiaires d'avoir cette gratuité sans devoir prendre un ticket", explique David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge notamment du stationnement. "J'entends que c'est parfois long, parfois agaçant et que nous n'allons sans doute peut être pas toujours assez vite. Aujourd'hui, c'est réglé je m'en félicite et ça permet d'aller vers plus de simplification pour favoriser le passage vers des véhicules électriques." La fin du ticket pour un stationnement gratuit concernera également les véhicules des professionnels des soins à domicile et les véhicules destinés aux personnes à mobilité réduite.