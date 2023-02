Paris : plusieurs centaines d'enfants n'ont pas d'hébergement pour dormir le soir

En 10 ans le nombre de sans-abris a plus que doublé en France. Ils étaient 330.000 en 2022 selon la fondation Abbé Pierre. Parmi eux, des familles. L'Association Utopia 56 a recensé 294 enfants depuis le 21 décembre 2022 dont 97 de moins de 3 ans. Ces familles se retrouvent le soir, place de l'Hôtel de Ville à Paris où l'association tente de leur trouver un endroit abrité pour dormir. "Chez un habitant, un citoyen comme vous et moi, dans une paroisse ou dans les locaux d'une entreprise comme par exemple Lulu dans ma rue " explique Nicolaï Posner, l'un des porte-paroles d' Utopia 56 . "Nous essayons de leur trouver un toit, mais ce n'est pas forcément le même d'un soir sur l'autre" poursuit-il.

ⓘ Publicité

De son côté, le CASP (Centre d'action sociale protestant, association laïque), qui estime que la situation s'est aggravée, compte près de 300 enfants sans hébergement dans Paris.

"Le 115 reçoit plus d’un millier de demandes d’hébergement chaque soir, mais ne peut proposer de places qu’à une famille sur quinze en moyenne" précise Aurélie El Hassak Marzorati, directrice de l’association qui reçoit près de 60 familles chaque jour, dans le centre d’hébergement de jours, mais qui les remet à la rue à la fermeture, à 17h, "sans solution" regrette-t-elle. "Elles se mettent alors à la recherche d’un recoin protecteur, dans un hall d’immeuble, une voiture, une gare, un service d’urgences… et tous les soirs, c’est la même galère, c’est la même horreur."

"Malgré les moyens consentis par l’Etat", poursuit la directrice de l’association, "et les ouvertures de centres d’hébergement d’urgence pour les familles, cela reste insuffisant et non satisfaisant car de courtes durées". Par conséquent, ces familles déménagent sans cesse et les enfants sont baladés d’un lieu à un autre. "Cela ne peut plus durer ! Il est temps de refuser les solutions d’accueil temporaires qui ne permettent pas la stabilité de l’enfant, stabilité nécessaire à toute construction. La pérennité du lieu d’accueil est indispensable" s'indigne Aurélie El Hassak Marzorati.

Pour marquer les esprits et tenter d'alerter les pouvoirs publics, le CASP pousse un cri d’alarme ce mercredi 1er février 2022, une "action concrète, coup de poing, pour dire non, nous n’acceptons pas cette situation" explique la directrice.

*"Nous avons décidé de reconstituer une chambre d’enfant comme nous en avons tous, dans nos foyers, et qui sera sur le trottoir, au niveau de notre accueil de jour" (*9 Rue Thorel, 75002 Paris). L'association veut ainsi rappeler qu'un enfant a besoin de confort et de réconfort et qu'une chambre d’enfant ne doit pas trouver sa place sur un trottoir. "Nous reproduirons cette action jusqu’à ce que nous soyons entendus. Et nous demandons une seule chose, c’est que l’engagement « zéro enfant à la rue » soit tenu. Il est temps de déclarer l’état d’urgence".

Qui sont ces familles ?

Le CASP reçoit sur son site d'accueil des familles, dans le 2è arrondissement de Paris, des femmes enceintes, des femmes seules avec enfants et beaucoup plus rarement des couples. Parmi ces enfants, 53% ont moins de 3 ans, et plus précisément 41% ont moins d’un an, 12% entre 1 et 3 ans. Les plus de 3 ans ne sont pas tous scolarisés car ils n'ont pas d'adresse fixe fait savoir l'association. "Ces familles ont des histoires très différentes" précise la directrice. "Certaines viennent d’arriver sur le territoire français, des familles primo-arrivantes, de passage en France, d’autres ont envie de rester. Il y a également des familles dont les mères se sont séparées de leur conjoint et n'ont plus d'hébergement".