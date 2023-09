Paris : plusieurs centaines de migrants évacués de Stalingrad et mis à l'abri

Plusieurs centaines de migrants, principalement originaire d'Afghanistan et de la Corne de l'Afrique (Soudan, , Erythrée,...) ont été évacués ce mardi de leur campement de fortune situé boulevard de Stalingrad. Sur un total de 488 personnes, 395 d'entre-elles ont été orientées vers des structures d'accueil en Île-de-France.

Parmi les autres, 93 d'entre-elles ont été prises en charge hors de l'Île-de-France et 20 personnes, en famille, ont refusé la moindre prise en charge. Avec cette 25ème mise à l'abri en 2023, au total, 4301 personnes ont été mises à l'abri depuis le début de l'année, 13041 ont été prises en charge par le SNADAR (schéma national des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés) et 1623 ont été envoyées vers des structures d'accueil temporaire hors Île-de-France.