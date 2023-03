Paris : plusieurs survols en hélicoptère prévus ce week-end

Des hélicoptères vont survoler Paris à partir de ce vendredi et tout le week-end à l'occasion de deux grands évènements. D'abord la Foire du Trône qui s'ouvre ce vendredi pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris. Et ensuite dimanche pour le marathon de Paris.

Pour la Foire du Trône, la Direction Territoriale de la sécurité de proximité du Val-de-Marne effectuera trois survols en hélicoptère biturbine au-dessus des secteurs de la porte de Bercy et de la porte de Vincennes. Un premier survol est programmé pour ce vendredi, un autre sera effectué samedi et le dernier aura lieu dimanche entre 19h et 20h.

Pour le marathon de Paris, qui se déroulera dimanche 2 avril, une société spécialisée a obtenu l'accord de la préfecture de police pour survoler la capitale en hélicoptère. Ce projet a pour but de réaliser des prises de vues aériennes pour le groupe France Télévisions. Le survol sera ainsi réalisé par un hélicoptère biturbine, dimanche, entre 7h50 et 11 heures, au départ et à l'arrivée de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux et à hauteur de 450 mètres.

L'hélicoptère suivra l'ensemble du parcours du marathon , dont le départ est donné sur l'Avenue des Champs-Elysées. L'appareil accompagnera les coureurs, qui traverseront Paris d'ouest en est avant de faire le chemin inverse, pour finir la course Avenue Foch.