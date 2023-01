Paris : plusieurs tags antisémites découverts lundi dans le 9ème arrondissement

Ces images choquent. Lundi matin, le 9ème arrondissement de Paris s'est réveillé avec de nombreux tags antisémites dans ses rues. "Ce ne sont pas des photos d’archives de la nuit de Cristal [le pogrom de novembre 1938 qui s'est déroulé dans toute l'Allemagne nazie] mais bien les rues de Paris ce lundi", s'étrangle l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) lundi sur Twitter, photos à l'appui. Les auteurs n'ont pas encore été retrouvés.

"Tout le quartier est recouvert d’étoiles de David, du mot "Jude" ["juif" en allemand] ou encore de l’expression "Je suis raciste" tagués en grandes lettres blanches", précise l'UEJF. L'association s'alarme de l'emplacement choisi pour les tags, étant donné la "présence juive historique" dans le quartier et la proximité avec "des synagogues et institutions juives". Inquiète pour la sécurité des riverains, l'UEJF a prévenu les autorités et demande que les coupables soient condamnés.

Des tags rapidement nettoyés

Sur Twitter, l'adjoint à la mairie du 9ème arrondissement Jean-Baptiste Gardes affirme avoir fait intervenir les services de la propreté pour retirer "ces inscriptions inacceptables". L'incident a fait bondir plusieurs personnalités politiques : "ces actes antisémites sont odieux", condamne la maire de Paris Anne Hidalgo. "A vomir, à condamner et à sanctionner", cingle le ministre des Transports Clément Beaune.

Cet incident intervient 4 jours avant la Journée internationale annuelle de commémoration à la mémoire des victimes de l’Holocauste , instaurée par les Nations Unies chaque 27 janvier depuis 2006. L'UEJF accuse les coupables de vouloir transformer cette semaine de commémoration "en semaine de l’apologie des politiques antisémites nazies".