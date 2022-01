Paris préféré à Limoges pour l'implantation de la future Maison européenne du dessin de presse

"Un camouflet, un mépris de plus en direction des territoires ruraux" réagit ce lundi le président du Conseil départemental de Haute-Vienne, Jean-Claude Leblois. Il est le premier des élus locaux à réagir après le coup de téléphone un peu plus tôt dans la journée de la conseillère culture d'Emmanuel Macron. La future Maison européenne du dessin de presse et de la caricature pour laquelle les communes de Saint-Just-le-Martel et Limoges étaient candidates, s'installera finalement à Paris.

Un choix que regrette évidemment Jean-Claude Leblois : "La candidature conjointe de Limoges et Saint-Just-le-Martel présentait pourtant de forts atouts et répondait à tous les critères d'attribution." L'élu fait notamment référence à la longue histoire du Salon international de la caricature, du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel et ses bénévoles, qui accueillent chaque année pas moins de 250 dessinateurs et qui a fêté ses 40 ans en septembre dernier.

Jean-Claude Leblois est le seul pour l'instant à prendre la parole, pour dit-il interpeller les députés haut-viennois de la majorité présidentielle d'ici l'annonce officielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Joint par France Bleu Limousin, le Centre International de la caricature de Saint-Just-le-Martel, apprenait la nouvelle. Une réunion en visio avec le ministère de la Culture est prévue ce lundi soir, suite à la demande d'audience formulée il y a quelques semaines.

Du côté de la région Nouvelle-Aquitaine, également soutien de l'option limousine, on s'abstient de tout commentaire avant la déclaration officielle. On confirme juste un appel de l'Elysée ce lundi.