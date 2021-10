Paris présente son plan pour réduire la pollution sonore

Le chantier de l'immeuble d'en face, la terrasse au pied de l'immeuble ou encore le trafic routier toujours dense : la ville de Paris veut multiplier les mesures pour lutter contre ces nuisances sonores. Une trentaine d'actions sont ainsi prévues dans son "plan bruit" présenté ce mardi puis en Conseil de Paris la semaine prochaine, avec le lancement d'une concertation. Il devrait être adopté début 2022.

Première expérimentation de radars sonores

Dès le mois de novembre, la ville va installer ses deux premiers radars sonores, rue Cardinet dans le 17ème arrondissement et rue d'Avron dans le 20ème, pour une durée de trois mois. Paris fait partie des six communes volontaires pour l'expérimentation, dont Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine et Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. "Ce sont des rues à double sens, sans voie de stationnement ni de bus, et sans végétation pour ne pas masquer la circulation", précise Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris chargé de la transition écologique.

La ville prendra ensuite une année pour régler et ajuster le dispositif, afin de vérifier notamment si les mesures de bruit se font correctement et si la prise de photo des plaques d'immatriculation est juste. L'objectif est de passer à la verbalisation à partir de début 2023, pour une période de quatre mois. "Si l'expérimentation est concluante, à la fin du premier semestre 2023, on sera éventuellement amené à déployer ces radars sonores là où c'est possible", explique l'adjoint à la transition écologique.

Contrôles renforcés

La ville teste aussi des revêtements routiers acoustiques permettant d'atténuer le bruit, dans le 8ème et le 15ème arrondissement, accompagnés de revêtement classique sur 200 mètres en guise de témoin. Mais au-delà du trafic routier, la moitié des mesures du "plan bruit" s'attaquent aux nuisances de voisinage, qu'il s'agisse des livraisons de commerces tôt le matin ou des terrasses étendues qui suscitent la grogne des riverains dans plusieurs quartiers.

"La police municipale aura de nouvelles prérogatives de sanctions, de l'avertissement jusqu'au retrait de l'autorisation de terrasse pour certains établissements, indique Dan Lert. Les actions de contrôle vont aussi être renforcées." La mairie entend aussi doubler à terme le nombre de capteurs sonores "méduses" dans les quartiers festifs, pour mieux évaluer les nuisances. Durant l'été, un peu plus de 12.000 signalements de riverains excédés ont été déposés sur l'application Dans ma rue, et 991 PV dressés.

8 mois d'espérance de vie en moins

Pour la ville de Paris, lutter contre la pollution sonore est "une question de santé publique majeure". _"_Une moto débridée à Paris peut réveiller jusqu'à 10.000 personnes la nuit, indique Dan Lert. C'est un problème majeur et c'est inacceptable. Ça provoque des pathologies et un impact sur la santé assez évident." Selon la mairie, le bruit routier retire 8 mois d'espérance de vie en bonne santé aux Parisiens.

L'objectif est de faire baisser de 2 décibels le bruit dans la capitale d'ici 2026, ce qui revient à diminuer de 37% les émissions sonores routières. Lors de la journée sans voitures "Paris respire" en septembre, elles avaient été divisées par deux (-3 décibels). Au cours du dernier "plan bruit" de 2014 à 2020, le bruit moyen à Paris a déjà baissé de 2 décibels : "ça représente _130.000 personnes en moins surexposées en journée_, soit une baisse de 56%, précise Dan Lert. C'est même 160.000 Parisiens de moins concernant les nuisances nocturnes, une baisse de 65%."