À Paris, le maire d'arrondissement a plus de pouvoir grâce au "pacte parisien de la proximité" voté à la mi-novembre. Il ou elle décide désormais des lieux d'interventions de la police municipale et des équipes de propreté. Objectif : plus d'efficacité.

Propreté et sécurité : à Paris, le maire d'arrondissement prend les commandes pour plus d'efficacité

"Plus ça va, plus il y en a", soupire Cédric, qui travaille à "Urgence propreté" depuis 3 ans. Ce mercredi 1er décembre, il s'occupe d'un énième tas de détritus, sur le boulevard de Strasbourg dans le 10ème arrondissement de Paris. Ce type d'intervention doit être plus ciblée et plus efficace selon la mairie, grâce au "pacte parisien de la proximité" voté à la mi-novembre.

"Ça, c'est quelqu'un qui a vidé un bureau en mettant tout sur le trottoir, réagit la maire de l'arrondissement, Alexandra Cordebard (PS). Devant cela, on manquait de leviers et c'est pour cela qu'on se donne de nouveaux outils pour pouvoir répondre à ces incivilités qui sont plus fréquentes."

Ces nouveaux outils, c'est notamment le recrutement de responsables de quartier comme Habiba Belhout pour le quartier Grange-aux-Belles-Terrage : "je sillonne le terrain du matin jusqu'à la fin de mon service et je relève toutes les anomalies ; en moyenne, je fais 15 kilomètres par jour". Cela s'accompagne par un doublement des équipes "Urgence propreté".

En parallèle, les brigades de police municipale sont peu à peu créées dans chaque arrondissement, le temps que les nouveaux agents soient formés ou recrutés (ils ne sont que 154 à l'heure actuelle sur les 3 400 prévus à terme, en 2026). Les policiers municipaux seront, eux aussi, pilotés au niveau de l'arrondissement. "Le maire d'arrondissement et ses équipes sont beaucoup plus aptes à choisir la bonne heure, la bonne organisation et le bon niveau d'intervention", poursuit Alexandra Cordebard.

"Cela va permettre d'être beaucoup plus réactif et efficace" - Nicolas Nordman Copier

"Cela va surtout permettre de mettre en face des opérations, les moyens qui vont bien, ajoute Nicolas Nordman, l'adjoint à la sécurité de la mairie de Paris. Il doit s'organiser au niveau de chaque arrondissement, une cellule avec le maire, le commissaire d'arrondissement et le chef de police municipale. Ces réunions très régulières vont permettre de décider qui intervient."