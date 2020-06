Paris : quatre manifestations prévues, trois autres interdites par la préfecture de police

Quatre manifestations sont prévues ce samedi 20 juin à Paris. Trois autres étaient prévues, mais a préfecture de police les interdit, à cause des "risques de trouble à l'ordre public" et de désordre à proximité des institutions, ainsi que des risques sanitaires liés à l'épidémie de coronavirus.

Manifestations autorisées

Les deux principaux rassemblements autorisés dans la capitale ont été lancé à l'échelle nationale pour la régularisation des sans-papiers. Ils débuteront à 14 heures, de la place de la Nation jusqu'à Stalingrad. Le premier est une "Marche pour la régularisation de tous les sans-papiers et migrants, la fermeture des CRA et le logement pour tou.te.s", organisée conjointement par les collectifs Marche des solidarités et CSP75. Le second, "Pour la régularisation des sans-papiers en France", est organisé par le Collectif "Libérons l'Algérie".

A partir de 13 heures, place de la République, aura lieu la commémoration de la mort de Lamine Dieng, un Franco-Sénégalais de 25 ans décédé en 2007 après une arrestation à Paris. C'est sur cette même place que doit débuter à 15 heures un rassemblement pour "dénoncer les bombardements de l'armée turque au sud-Kurdisian", lancé par le Centre démocratique kurde en France.

Manifestations interdites

L'une des trois demandes de manifestations finalement interdite émanait de l'association Bart-Marsho, en lien avec les violences communautaires survenues à Dijon entre le 12 et le 15 juin. Un rassemblement que la préfecture de police de Paris n'a pas autorisé, "au vu des risques de trouble à l'ordre public pouvant générer des désordres et des violences", explique-t-elle dans un communiqué.

Invoquant ces mêmes troubles à l'ordre public, ainsi que les risques sanitaires liés à la pandémie de Covid-19, le préfet a également interdit une manifestation non déclarée, annoncée sur les réseaux sociaux par La Ligue de défense noire africaine (LDNA). Elle devait avoir lieu devant l'ambassade des Etats-Unis à partir de 15 heures, dans le cadre d'un "nouvel hommage mondial à George Floyd", mais aussi pour dénoncer les violences policières à l'égard des membres de la communauté afro- descendante.

Une troisième manifestation au nom de "Parisiens, banlieusards et résistants de partout", déclarée mais présentant des risques de désordre à proximité des institutions, a été interdite après le refus des organisateurs de modifier leur parcours. Didier Lallement, préfet de police de Paris, a par ailleurs interdit "tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des 'gilets jaunes'" au niveau des Champs-Elysées et leurs alentours.