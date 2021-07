Paris : quelles restrictions de circulation pour ce 14-juillet ?

Un périmètre de protection sera instauré ce mercredi 14 juillet entre 6 heures 30 et 14 heures, sur une zone comprenant les secteurs Champs-Elysées, Concorde et Assemblée Nationale, au sein desquels l’accès et la circulation des personnes seront réglementés et les véhicules à moteur interdit. "L’accès des animaux dangereux, en particulier des chiens de 1ère et 2ème catégorie" et "l’introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons alcooliques".

Les personnes voulant entrer dans ce périmètre devront se soumettre à "l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille ainsi qu’à des palpations de sécurité, et à la visite des véhicules", indique la préfecture.

Fermeture des stations de métro jusqu'à 14h

Les stations Tuileries, Concorde, Champs-Elysées Clémenceau, Franklin D.Roosevelt, Georges V et Charles de Gaulle Etoile seront fermées au public.

Un périmètre de sécurité est mis en place autour des Champs-Elysées - Préfecture de Police

Itinéraires conseillés :

au Nord, l’avenue des Ternes (17e ), et les boulevards de Courcelles (8e ), des Batignolles (8e - 17e ) et Clichy (9e -18e ) ;

à l'Est, la l’axe des boulevards Saint-Michel, Sébastopol et Strasbourg ;

au Sud, les grands boulevards (Montparnasse, Port Royal, Hôpital) ;

à l'Ouest, les boulevards des maréchaux ou le périphérique.

Un large zone d'exclusion autour de la tour Eiffel pour le feu d'artifice

Le public qui souhaite assister au feu d'artifice, tiré à 23h, sera accueilli uniquement dans une zone réservée sur le Champ-de-Mars, avec une jauge réduite à 15 000 personnes et sur présentation d'un passe sanitaire. Le port du masque est également obligatoire.

Cette zone d'exclusion inclura tout le périmètre compris entre le Champ-de-Mars et le site du Trocadéro et les quais de Seine entre le pont de Grenelle et le pont de l'Alma. En dehors de la zone du Champ de Mars, cette zone d'exclusion sera entièrement fermée au public, sauf pour les riverains. "Les restrictions d'accès seront ainsi mises en œuvre progressivement à compter de 13h", indique la préfecture.