Paris : quelques semaines après son évacuation, le camp de migrants de la Porte de la Chapelle s'est reformé

Début juillet, les migrants de la Porte de la Chapelle étaient évacués. Quelques semaines plus tard, les campements sont revenus, les matelas, les tentes collées les unes aux autres. Des afghans, des soudanais, des érythréens qui attendent d'être pris en charge par le centre d'accueil d'Emmaus.

Les matelas à même le trottoir, les tentes de fortune, collées les unes aux autres, entre les files de voitures ou sous les ponts du périphérique, le campement sauvage des migrants s'est de nouveau installé, Porte de la Chapelle, au Nord de Paris. Au moins 1500 personnes, des jeunes hommes, pour la plupart, attendent ici, d'être pris en charge par le centre d'accueil des migrants, géré par Emmaüs. Mais, après des mois, voire des années de voyages, de traumatismes, l'attente est longue et difficile pour ces hommes qui ont vécu, pour beaucoup, de véritables tragédies.

Les migrants dorment sur des cartons à même le sol, Porte de La Chapelle à Paris (16 août 2017) © Radio France - Sylvie Charbonnier

reportage Porte de la Chapelle Copier

Le Centre d'accueil des migrants, géré par Emmaüs, installé ici, depuis le mois de novembre dernier, a déjà accueilli près de 15.000 migrants, qui sans cette structure unique en France, seraient eux aussi à la rue. Parmi ces personnes prises en charge, plus de 2.500 mineurs et 1.500 femmes seules ou avec enfants. Mais, le centre est perpétuellement saturé. Chaque jour, 50 migrants peuvent y entrer pour s'y reposer y être soignés et y être orientés, ce qui est largement insuffisant, au regard du nombre quotidien des arrivées.

Bruno Morel directeur d'Emmaüs Solidarité Copier

Les associations sont présentes, chaque jour, pour les distributions de vêtements, de couverture et surtout de nourriture, mais il manque toujours de personnel. Pour ceux qui voudraient venir apporter leur aide, un site : Utopia56