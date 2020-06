Paris : rassemblement silencieux en hommage à George Floyd devant l'ambassade des États-Unis

Elles dénoncent un "crime raciste perpétré par la police, un crime malheureusement ordinaire aux États-Unis d’Amérique" : plusieurs associations, dont SOS Racisme, appellent au rassemblement en hommage à George Floyd ce lundi soir à 18h devant l'ambassade des États-Unis à Paris. Cet Afro-américain de 46 ans est mort il y a une semaine à Minneapolis dans l'État du Minnesota, lors de son arrestation par un policier blanc. Depuis, des centaines de milliers de personnes manifestent contre les violences policières et le racisme un peu partout dans le pays. Un couvre-feu a été imposé dans des villes comme Washington, Minneapolis, Los Angeles et Houston.

Rassemblement qui respecte les "consignes de distanciation sociale"

Alors que les États-Unis s'embrasent après la mort de George Floyd, des associations comme SOS Racisme, Comité Marche du 23 Mai 1998, ou le Cifordom (Centre d’Information, Formation, Recherche et Développement pour les Originaires d’Outre-Mer) ont souhaité "s'associer pleinement au combat des citoyens d’Amérique et notamment des jeunes pour l’avènement d’une société enfin débarrassée du racisme".

Dans un communiqué, elles appellent à "la plus grande fermeté en France, y compris au niveau de l’État, où des faits de racisme au sein de la police ont été tout récemment rapportés".

Le rassemblement se veut "silencieux et symbolique", selon ses organisateurs qui précisent "qu'il respectera les consignes de distanciation sociale et n’a pas fait l’objet d’appels publics". Les organisateurs ont annoncé dans leur communiqué la présence de l’Union des Etudiants Juifs de France, d’Audrey Pulvar, de l'acteur Pascal Légitimus et du rappeur Mokobé.