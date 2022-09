Paris respire : les émissions de dioxyde d'azote en baisse de 20% entre 10 heures et 17 heures

Vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais l'air que vous avez respiré ce dimanche à Paris était plus sain que d'habitude. Les concentrations de dioxyde d'azote, un gaz nocif pour la santé, étaient en baisse de 20% entre 10 heures et 17 heures par rapport à d'habitude, selon Airparif, l'observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France.

Cette baisse de 20% est équivalente à celle de l'édition 2021 de Paris respire. C'était justement ce dimanche qu'aucun véhicule motorisé n'était autorisé à rouler dans la capitale pour favoriser les modes de transports alternatifs (vélos, trottinettes , à pied, etc.). Dans le détail, le pic de cette diminution a atteint 30% en moins de dioxyde d'azote dans l'air, entre 13 heures et 14 heures. Et cette baisse a été particulièrement visible sur les grands axes de circulation.