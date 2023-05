Paris : Roland Garros peaufine sa préparation

A quelques jours des premiers coups de raquettes pour les entraînements et les qualifications, Roland Garros met au point les derniers préparatifs. Un des éléments les plus importants est la terre battue. Fabriquée dans l'Oise, ses 70 tonnes recouvrent les 18 courts du stade, les quatre courts d'entraînement du bois de Boulogne, et les 11 courts d'entraînement du stade Jean Bouin.

Pour refaire les courts, "il y a 11 permanents, et de nombreux intérimaires qui ne viennent renforcer l'équipe jusqu'au début du tournoi. Nous serons 190 personnes uniquement dédiées à l'entretien des terrains et de la terre battue pendant la durée du tournoi", précise Philippe Vaillant, responsable de l'entretien des courts.

La qualité : maître mot de Roland Garros

La terre battue nécessite de l'eau "mais pas tant que ça", explique Philippe Vaillant. "On a fait des calculs. Sur une année, on est à un tout petit peu moins de 100 m3 d'eau, pour l'entretien et la réfection. L'arrosage se fait quotidiennement, on fait de l'arrosage toute la journée en fonction de la météo, mais ce ne sont pas de grosses quantités d'eau. On utilise ce qu'il faut pour que le terrain garde sa qualité, qui est le maître mot à Roland Garros."

Tout est prêt et pourtant... Philippe Vaillant reste stressé. Il estime qu'"il peut toujours se passer quelque chose de dernière minute. Ca va être encore une très belle édition avec énormément de spectateurs. On espère simplement que la météo va être clémente avec nous et avec nos terrains. La pluie nous ennuie particulièrement. C'est compliqué quand il faut bâcher et débâcher. On est sereins."

L'esprit d'équipe est essentiel

La sérénité prédomine aussi pour la préparation des ramasseurs de balles. Cette année, ils seront 280 venus de toute la France "dont environ 90 franciliens" précise Arthur Bongrand, responsable des ramasseurs de balles. Pour atteindre le rêve de tout enfant passionné de tennis, une sélection drastique est faite.

Après réception des candidatures, "des tests de sélections ont été effectués dans chaque ligue depuis le mois de septembre. Après un stage de formation de quatre jours pour apprendre à être ramasseurs de balles, les meilleurs issus de ces stages sont présents pendant le tournoi", explique Arthur Bongrand.

Les tests sont physiques. "On cherche des jeunes qui sont dynamiques, rapides, endurants, précise, sur certains gestes typiques du ramasseur de balles. On regarde aussi la motivation et l'esprit d'équipe. Ils vont être 280 pendant le tournoi et il faut que l'esprit d'équipe soit adéquat", précise le responsable des ramasseurs.

"Ils sont tous d'excellents ramasseurs de balles" (Arthur Bongrand)

Plusieurs conditions tout de même pour décrocher le graal : être licencié dans un club de la fédération française de tennis, et être âgé entre 12 et 16 ans. "Peu importe le niveau de jeu du ramasseur" pour Arthur Bongrand qui ajoute que "nous avons des jeunes joueurs et joueuses qui ne sont même pas classés dans leur club, et d'autres qui ont un très bon niveau régional. le point commun est qu'ils font tous d'excellents ramasseurs de balles."

Même s'il vend du rêve aux adolescents sélectionnés, Arthur Bongrand leur demande de "respecter les joueurs dans leur jeu. Ils sont là pour pratiquer leur meilleur tennis. je pense que le public les sollicite suffisamment. On demande simplement aux ramasseurs d'adopter une attitude la plus professionnelle possible même s'ils ont les yeux grands ouverts devant les champions."

Tous seront à l'oeuvre dès le début des phases qualificatives du tournoi de Roland Garros, le 22 mai. Les meilleurs d'entre-eux participeront ensuite aux phases finales.