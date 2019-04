Paris-Roubaix : Cofidis, l'amour du vélo du groupe bancaire nordiste

21 ans que Cofidis est présent dans le peloton cycliste. Le groupe bancaire, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq, est l'un des plus vieux sponsors du peloton, via son équipe professionnelle mais aussi la caravane publicitaire. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

Roubaix, France

Parmi les 32 véhicules qui vont composer, ce dimanche, la caravane publicitaire qui va précéder les coureurs de Paris-Roubaix, il y aura 2 chars Cofidis. Et deux hommes notamment qui seront chargés de distribuer 10 000 goodies. Jean-Marc Borselino travaille chez Cofidis, il a déjà participé à la caravane du Tour de France. Il va récidiver sur les pavés du Nord :

Il y a des sourires toute la journée, on danse, on donne du plaisir aux gens sur le bord des routes.

A ses côtés, Franck Pétiard a aussi connu la douce folie de la caravane publicitaire du Tour de France :

On se sent comme les rois du monde, avec tout le public qui attend, qui joue du charme pour avoir un goodie.

L'un des deux chars Cofidis de la caravane publicitaire de Paris-Roubaix 2019 - Cofidis

L'ambassadeur d'un jour de la banque lance quelques conseils aux spectateurs : "Surtout évitez de venir chercher des goodies sur les routes et surtout des sourires, des appels, faites-vous remarquer. On va vous jeter un maximum de cadeaux même si on sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde".

Le cadeau, ce sera un tour de cou rouge, estampillé Cofidis, élu meilleur goodie de la dernière caravane du Tour de France.

PRATIQUE : la caravane partir de Compiègne à 9h30 pour arriver à Roubaix à 16h10. Tous les secteurs pavés seront empruntés par les chars colorés excepté la trouée d'Arenberg.

Secteur pavé de Troisvilles : 12h09

: 12h09 Secteur pavé du Carrefour de l'Arbre : 15h45

Objectif : World Tour

Cofidis évolue actuellement dans la deuxième division mondiale du cyclisme, dans la catégorie Continental Pro. L'équipe nordiste a déposé un dossier de candidature auprès de l'UCI (union cycliste internationale) pour intégrer le World Tour, la première division mondiale composée de 18 équipes. Il y a 23 candidats pour 18 places, la réponse de l'UCI est attendue en novembre, mais le président de Cofidis Compétition Thierry Vitu y croit :

Je pense pouvoir dire qu'on a un bon dossier, c'est tout à fait possible.

Cofidis termine depuis plusieurs années à la 1ère ou deuxième place du niveau Continental Pro. Pour franchir ce pallier, le budget augmentera de 30% pour passer de 11,5 millions d'Euros à 15 millions (grâce à l'apport de sponsors techniques) :

Il va falloir qu'on se renforce dans certains secteurs. On a encore une équipe de deuxième division.

Il manque notamment un coureur de classiques chez Cofidis. Et depuis le début de la saison, il manque surtout des vainqueurs pour Thierry Vitu :

Je ne vois plus de coureur Cofidis lever les bras et ça me frustre.

"J'espère que l'équipe va se redresser et réaliser la même belle saison que l'année passée", ajoute le patron de l'équipe.Cofidis a totalisé 21 victoires l'an passé, le compteur est bloqué à quatre pour l'instant depuis la reprise de la saison. C'est le Français Christophe Laporte qui sera le leader de l'équipe Cofidis sur Paris-Roubaix.