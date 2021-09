VIDÉO - Paris-Roubaix : des lycéens nettoient les pavés avant les deux courses cyclistes

Les organisateurs de la course cycliste Paris-Roubaix ont effectué ce mardi la traditionnelle reconnaissance des secteurs pavés. Des élèves du lycée horticole de Raismes en assurent l'entretien toute cette semaine. Tout doit être prêt avant le départ des deux courses samedi et dimanche prochain.

C'est une course contre la montre pour les élèves du lycée horticole de Raismes. Il ne leur reste que quatre jours pour achever l'entretien des secteurs pavés avant la course cycliste Paris-Roubaix. Le départ de la 118e édition a lieu le dimanche 3 octobre pour les hommes. Mais la première édition de la course féminine est prévue la veille, le samedi 2 octobre.

Depuis le début de la matinée, une vingtaine de lycéens retirent la terre et l'herbe sur les pavés à coups de pioche et de pelle sur une partie du secteur pavé du hameau du Buat que les coureurs emprunteront à nouveau dimanche prochain après cinq années d'absence.

"Je suis en train d'enlever les mottes de terre pour que les pavés soient praticables", confie Matéo, fier de participer à sa façon à un événement festif. "Ça fait deux ans que Paris-Roubaix n'est pas passé, ça fait une belle animation", souligne le jeune homme de 18 ans.

Eviter les chutes malencontreuses

Quelques mètres plus loin, un lycéen finit le travail avec une sorte d'autolaveuse, une machine équipée d'une grosse brosse metallique. "Elle permet d'enlever un maximum de terrre pour éviter les chutes malencontreuses pendant la course", explique Lionel Delecourt, enseignant au lycée horticole de Raismes.

"Les secteurs pavés ne sont pas aussi bien entretenus que les routes départementales et nationales. Ce sont principalement des chemins agricoles où de la terre vient se déposer et la nature reprend ses droits. On a eu un été très humide, ce qui fait que l'herbe a été à son bonheur pour pousser", précise-t-il.

Chaque année, les élèves du lycée horticole de Raismes rénovent une partie des secteurs pavés entre Briastre et Wallers. Cette fois, il s'agit d'une opération nettoyage. Des lycéens fauchent aussi les abords pour les spectateurs puissent se ranger et enc ourager les coureurs en toute sécurité.