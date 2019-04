Paris-Roubaix : les supporters sont déjà aux bords des pavés

Bersée, France

Ce sont les premiers supporters de Paris-Roubaix à avoir pris "leur" place sur les secteurs pavés. Alain et Gérard viennent de Troyes. Deux frères à la retraite liés par le sang et par l'amour du vélo qu'ils ont pratiqué plus jeunes. Ils supportent l'équipe Direct Energie et plus particulièrement le coureur arrageois Adrien Petit :

On l'a vu aux Quatre Jours de Dunkerque où il avait gagné la dernière étape. Il est costaud !

Alain, grand fan de vélo déjà installé sur le secteur pavé de Bersée (59) © Radio France - Stéphane Barbereau

Dimanche, Alain se juchera sur son tabouret pour dépasser la foule et encourager les coureurs.

Un tour des classiques cyclistes

La plupart de ces supporters voyagent en camping-cars de course cycliste en course cycliste. Comme Chantal et Denis, des habitants de Chateaurenard (13). Ils étaient au Tour des Flandres, dans le mont Patterberg dimanche dernier, ils ont posé leur camping-car au bord des pavés du Moulin de Vertain, à Templeuve explique Chantal :

On est cruel parce qu'on attend qu'ils se cassent la figure !

Chantal et denis, dans leur camping-car, sont venus de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Stéphane Barbereau

Ce couple à la retraite est parti depuis le 2 avril pour entamer une tournée de classiques flandriennes puis ardennaises.

Les camping-caristes font vivre le commerce

Deux secteurs pavés plus loin, à Gruson, cinq camping-cars sont installés sur un petit parking du village, juste après le secteur pavé du Carrefour de l'Arbre. Dans le premier véhicule, on croise une famille belge, dont Josiane venu de Liège :

On est arrivé lundi pour avoir une bonne place, on aime bien venir ici.

Marie-Françoise et Bernard, des fans de vélos venus de la région de Rennes, en Bretagne. © Radio France - Stéphane Barbereau

Dans le camping-car voisin, des amis français, à la retraite, Bernard et Marie-Françoise, qui vivent dans la région de Rennes. Il y a 3 ans, ils ont sympathisé avec leurs voisins flamands et depuis, à chaque printemps, pendant un mois, ils vivent ensemble les classiques cyclistes du début de saison :