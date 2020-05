Paris : rues piétionnisées et places de stationnement supprimées pour laisser place aux terrasses

Zone orange oblige, en Île-de-France, les bars, cafés et restaurants ne pourront rouvrir que leur terrasse, le 2 juin. La ville de Paris le confirme ce vendredi, elle va les autoriser à s'étendre sur la chaussée et les places de stationnement.

Ça a été le soulagement quelques secondes : les cafés, bars et restaurants vont pouvoir rouvrir partout en France dès le 2 juin, annonçait Edouard Philippe jeudi. Puis le coup de massue pour les établissements privés d'extérieur… "Mais uniquement les terrasses dans les zones oranges", dont fait partie l'Île-de-France.

Ce vendredi, la mairie de Paris se veut rassurante : "nous allons autoriser les établissements à s'étendre sur la voie publique", confirme lors d'une conférence de presse, Olivia Polski, adjointe à la maire en charge des commerces. Un dispositif va être très vite mis en place, qui permettra aux professionnels de déposer une demande aux services de la ville. Les détails du dispositif (site internet, guichet unique, ou autres) sont en cours de réflexion.

Mais d'ores et déjà, annonce la mairie, des rues vont être piétionnisées et des places de stationnement supprimées le temps de l'été, "jusqu'au 30 septembre" pour permettre aux restaurateurs et cafetiers d'installer leurs tables et chaises. Ils devront fermer à 22h ou 22h30 explique l'élue "pour anticiper le temps de désinstallation et éviter les nuisances sonores aux riverains".

Les groupes de commerçants, les maires d'arrondissement également, sont invités à se signaler pour faire des propositions d'aménagement.