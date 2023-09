Paris sans voiture ce dimanche

Pas de véhicule motorisé dans Paris ce dimanche ! La neuvième journée sans voiture, aussi appelée Journée Paris Respire, démarre dès 11h pour se terminer à 18h. Hormis les voitures, les motos et scooters, à moteur thermique ou électrique, ne pourront pas non plus circuler dans les rues de la capitale.

Les bus, les VTC, les taxis, et les véhicules de secours seront autorisés à circuler, en ne dépassant toutefois pas la vitesse maximum de 30 km/h. Dans les zones "Paris Respire" comme à Montmartre, La Villette, ou encore les quartiers Daguerre et Mouffetard, la vitesse maximum autorisée est abaissée à 20 km/h, les VTC sont interdits, et les contrôles sont renforcés.

Si vous devez rentrer du travail, de week-end, ou de vacances, il sera tout de même possible d'accéder à votre domicile par le biais d'un justificatif de domicile à présenter à l'un des contrôles d'entrée dans Paris. Les motards et automobilistes invétérés risquent gros : 135 euros d'amende. Mieux vaut laisser son véhicule garé.

Hors Paris, Rambouillet organise sa journée sans voiture ce samedi de 14h à 19h. Les Villes de Pantin, du Pré Saint Gervais, et des Lilas font aussi cette journée sans voiture, ce dimanche, entre 11h et 18h.

Une Kidical Mass dans Paris

Plusieurs manifestations festives sont organisées ce dimanche. Une des principales est la Kidical Mass (contraction de Critical Mass (masse critique) et Kids (enfants). La toute première a été créée en 2008 dans l'Oregon, aux Etats Unis. C'est aujourd'hui un phénomène mondial.

La Kidical Mass est une parade familiale, à la fois festive et revendicative, avec des enfants pédalant sur leur vélo, transportés sur le vélo d’un adulte ou même sur leur draisienne. Le but est de donner aux familles et aux enfants une plus grande place dans la ville, avec plus de facilité et de sécurité dans leurs déplacements à vélo.

"Ca permet aux enfants de faire du vélo car ce n'est pas toujours possible le reste de l'année. Ca permet aussi aux parents de prendre conscience que quand les enfants grandissent, ils ont tout pour se mettre au vélo", explique Alexis Frémeaux, Président de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB).

"On veut pouvoir faire du vélo avec les enfants tout au long de l'année" Alexis Frémeaux, Président de la MDB

L'objectif de cette Kidical Mass est de "montrer que pour mettre les enfants au vélo, il faut des aménagements sécurisés. Lors de la journée sans voiture, on a cette sécurisation pour les vélos. C'est ce qu'on veut pour la ville à l'avenir. On veut pouvoir faire du vélo avec les enfants tout au long de l'année", ajoute Alexis Frémeaux.

Autre occasion de se mettre au vélo. Ce dimanche, Vélib' propose d'effectuer un trajet gratuit de 45 minutes avec un de ses vélos, électrique ou mécanique, pour toute souscription avec le code promotionnel « JSV2023 » à un Ticket-V. Ce trajet n'est valable que pour cette journée exceptionnelle,