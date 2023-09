"Paris serait plus belle, propre" : des Parisiens s'activent pour la journée mondiale du ramassage des déchets

"Y'en a un gros là-bas !", crie Amable, un garçon de huit ans qui, venu avec son papa, traque le moindre sac plastique à ramasser. Le petit court partout et utilise sa pince et ses gants pour mettre ses trouvailles dans le sac plastique. Son père trouve important de l'emmener ici, "pour lui apprendre qu'on ne peut pas jeter ses déchets par terre, qu'il faut trier", et "pour l'écologie", renchérit le petit.

Pendant le ramassage. © Radio France - SC

Vingt personnes sont venues pour le ramassage collectif organisé place Henri Queuille (Paris XVe) dans le cadre du World Cleanup Day. Mathilde est là parce qu'elle est "maniaque", "oui, chez moi... mais aussi pour ce qu'il y a dans la rue !" Elle prend à cœur sa tâche : ramasser les mégots par dizaines, des sachets de bonbons, de gâteaux.

Et ce qui devait arriver...

"Le but, c'est effectivement de ramasser, continue Mathilde*, mais aussi de sensibiliser les gens, et d'ailleurs trois personnes nous ont félicité."* Qui ? "La dame derrière." "Oui, bien sûr que je les ai félicités, abonde, Julie, la cinquantaine. Ça fait 18 ans que j'habite le quartier et j'en ai marre de voir des jeunes laisser leurs déchets dans la rue le vendredi soir quand ils rentrent de soirée." Sauf que pendant l'interview, patatras, Julie jette son mégot de cigarette par terre, on lui fait réaliser. "Oh, pardon, je l'ai fait inconsciemment, pardon, pardon, pardon."

Les ramasseurs d'un jour se munissent de gants et de pinces pour ne pas avoir à se pencher. © Radio France - SC

Pour Matthieu Réal, de l'association 500 Litres, organisateur du ramassage, ce sont effectivement les mégots qui sont les plus ramassés pendant une journée de nettoyage. D'ailleurs, 50 % des moins de 35 ans ne font pas l'effort de mettre leur fin de cigarette dans la poubelle, selon une étude Vinci Autoroute, révélée en juillet par France Bleu Paris . "A Paris, beaucoup de gens n'ont pas ce reflex-là : aller simplement à la poubelle", souffle Matthieu Réal.

Ce jour-là, l'organisateur a bon espoir de ramasser entre 10 et 15 kilos de déchets. Un habitué des Cleanup Day confesse qu'il est un "peu démoralisant de voir qu'il y a toujours autant de travail, à chaque fois." Manon, elle, en est à son premier ramassage : "Paris serait encore plus belle si elle était propre."