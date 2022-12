Paris sportifs, lotos : "On perd rapidement le contrôle", avertit une addictologue nîmoise

Les joueurs seront nombreux à tenter leur chance, ce mardi 6 décembre, avec le jackpot de 143 millions de l'Euromillions. Ils seront aussi nombreux à parier sur les matchs de la Coupe du monde au Qatar. Les sites de paris en ligne pourraient générer des sommes record pour cette édition 2022 du Mondial. Mais tout cela comporte des risques, notamment celui de tomber dans l'addiction, explique Amandine Luquiens, psychiatre-addictologue au CHU de Nîmes, invitée de France Bleu Gard Lozère.

En misant seulement 10 € sur les favoris des quatre prochains matches de la Coupe du monde, je peux gagner jusqu'à 200 €. C'est de l'argent facile, non ?

Oui, alors ça semble de l'argent facile, mais ça reste un jeu de hasard, les paris sportifs. Donc on a quand même beaucoup plus de chance de perdre que de gagner. Malheureusement, les opérateurs de jeux ne sont pas des organisations caritatives. L'illusion de contrôle est maximale et encouragée souvent par les publicités. Donc, on vous dit que vous connaissez les équipes et que vous avez plus de chance de gagner que quelqu'un d'autre. Malheureusement, le nombre de facteurs qui vont prédire l'issue du jeu ne sont pas prévisibles dans leur intégralité et donc ça reste un jeu de hasard.

On parle d'addiction aussi pour parler des jeux d'argent, mais ça n'a rien à voir avec le tabac ou l'alcool ?

Et si en fait, c'est exactement la même chose. Les jeux d'argent sont des produits addictogènes, au même titre que l'alcool ou le tabac. Deux autres produits licites qui sont addictogènes. Ca va allumer le cerveau, en particulier au moment de cette mise d'argent, comme quand je bois de l'alcool ou que je tire sur une cigarette. La plupart des joueurs qui commencent une pratique de jeux d'argent ne se disent pas "je vais devenir addict". Ils jouent parce que ça leur semble être une source de plaisir, parce que c'est agréable, parce que c'est sociable. Mais en fait, rapidement, on perd le contrôle, alors il va y avoir d'autres attentes liées au jeu qui vont apparaître comme par exemple le fait gagner de l'argent. Si vous jouez vraiment pour gagner de l'argent, alors déjà c'est un signe d'alerte. Ça ne peut pas être un moyen de gagner de l'argent. L'Autorité nationale des jeux peut faire retirer une publicité si un site fait miroiter aux joueurs qu'ils vont vraiment avoir une source de revenus.

Quels sont les signaux qui peuvent nous inquiéter ou inquiéter les proches ?

C'est quand on commence à avoir ce type d'attente de vraiment gagner de l'argent. Quand on commence à avoir l'idée de se refaire, de regagner l'argent perdu en rejouant, cela va devenir envahissant. Et puis quand on va commencer à dépenser plus, qu'on peut se le permettre, quand on commence à y penser dans la journée, que ça nous empêche de me concentrer ou qu'on pense à s'organiser en fonction de notre activité de jeu. C sont vraiment des gros signes d'alerte qui montrent que vous avez déjà perdu le contrôle. Pour les proches, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent, c'est une activité qui est cachée quand elle commence à prendre trop d'ampleur. Et les proches ne vont pas forcément se rendre compte que le mal-être qu'ils peuvent observer chez leurs proches est lié aux jeux d'argent. Donc, il faut se poser la question chez quelqu'un qui a des problèmes d'argent alors qu'il a des revenus, mais aussi chez quelqu'un qui semble irritable, triste et qui peut changer de comportement par moments dans la journée.

Jouer quelquefois au loto, parier quelquefois sur des matchs, ce n'est pas si grave. Tout le monde ne perd pas le contrôle non plus ?

Ce n'est pas la majorité des gens, mais c'est quand même 1 200 000 personnes en France qui ont une addiction aux jeux de hasard et d'argent. Donc ce n'est pas une maladie orpheline malheureusement. On est à 6% de la population et sur les joueurs en ligne, on approche les 15-20 % des personnes qui ont une activité qui n'est pas banale. C'est vraiment considérable. L'activité en ligne est très risquée et donc il faut l'avoir en tête. C'est bien de pouvoir toujours avoir une vigilance par rapport à cette pratique de jeu.

