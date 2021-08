Paris : terminée la pédagogie, les contrôles du pass sanitaire s'intensifient dans les restaurants

Depuis le début de la semaine, les contrôles du pass sanitaire sont devenus plus strictes dans les restaurants. Ce mercredi, une brigade de policiers a patrouillé dans des établissements de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris, pour contrôler les professionnels et les clients.

Comme leurs confrères partout en France, les policiers du commissariat du 13e arrondissement de Paris organisent des patrouilles pour vérifier l'application du contrôle des pass sanitaires dans les restaurants. Passée la semaine de pédagogie, les forces de l'ordre multiplient désormais les contrôles et sévissent avec les contrevenants.

Ce mercredi, une dizaine de policiers ont rendu visite aux restaurateurs de la Butte aux Cailles et globalement l'obligation du pass sanitaire est bien comprise et acceptée par les patrons d'établissements comme leurs clients.

Des clients compréhensifs

Les policiers scannent les QR code des clients. © Radio France - Louise Buyens

En terrasse malgré la grisaille, Jean-Paul pose sa fourchette et dégaine son QR code, avec le sourire. "Je suis tout à fait pour, il faut essayer de juguler cette épidémie qui nous pourrit la vie et il vaut mieux ça que la fermeture des établissements surtout."

"Ça fait un peu dictature" - client d'un restaurant.

Même avec un pass sanitaire valide, cet autre client n'apprécie pas tellement de voir la police débarquer à sa table. "Je ne suis pas contre le vaccin mais le fait d'être contrôlé comme ça en plein midi, quand tu manges ça fait un peu dictature", témoigne-t-il.

Organisation compliquée pour les restaurateurs

Maxime est patron d'un restaurant, il lui arrive de tomber sur des clients agressifs quand ils sont contrôlés, "environ 10% sont réfractaires", assure le restaurateur. Contraint de refuser de les servir, il estime avoir perdu entre 15 et 20% de son chiffre d'affaire depuis l'instauration du pass sanitaire.

Les restaurateurs jouent le jeu. © Radio France - Louise Buyens

Pour Mélissa, employée d'un autre restaurant de la Butte aux Cailles, c'est l'organisation qui pose problème. "Dès qu'on a quatre ou cinq cafés c'est compliqué car il faut faire un aller-retour pour demander le pass, un autre pour prendre la commande, encore un pour l'apporter puis pour procéder à l'encaissement. Et encore, pour l'instant c'est le mois d'août, il n'y a pas grand monde donc on s'en sort ". Elle s'inquiète pour la rentrée et envisage d'embaucher un employé supplémentaire pour faire face à l'afflux de clients.

En dix jours, aucune contravention dressée dans le 13e arrondissement

Les policiers du 13e arrondissement n'ont pas eu besoin de sortir de carnet de contraventions. © Radio France - Louise Buyens

Les contrôles ont lieu de manière aléatoire et plusieurs fois par semaine. Dix jours après la mise en place du QR code dans les restaurants, les policiers du 13e arrondissement n'ont dressé aucune contravention pour non-respect du pass sanitaire.

Les clients risquent 135 euros d'amende s'ils ne sont pas en règle et les restaurateurs encourent la fermeture administrative de leur établissement.