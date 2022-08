Paris : tout ce qu'il faut savoir sur le stationnement désormais payant des deux-roues motorisés

Ça y est, c'est fait. À partir du 1er septembre 2022, les deux-roues motorisés ne peuvent plus se garer gratuitement à Paris. (C'est toujours possible pour les deux-roues électriques). Les propriétaires de scooters ou de motos doivent payer à la journée ou souscrire un abonnement sous peine d'amende.

Combien ça coûte ?

Pour ceux qui habitent Paris, il est possible de souscrire un abonnement. Il est de 22,50 euros par an et il faut ajouter 75 centimes pour la journée pour se garer autour de chez soi. Si vous devez vous déplacez dans Paris et que vous vous garez loin de chez vous, vous devrez payer le tarif visiteur.

Ce tarif visiteur est de 3 euros de l'heure dans les 11 premiers arrondissements de Paris. Il est de 2 euros ailleurs. Le stationnement est limité à 6 heures d'affilées.

Vous pouvez aussi souscrire un abonnement dans un parking souterrain parisien. La ville de Paris a négocié un Pass 2RM avec 90 parkings. L'abonnement est de 70 euros ou 90 euros par mois, selon la zone.

Où peut-on garer son deux-roues à l'extérieur ?

Bien sûr, vous pouvez garer votre deux-roues sur les emplacements dédiés. Il y a 40.000 places de parking pour les motos, scooter, vélos dans la capitale. Vous pouvez aussi vous garer sur n'importe quelle place voiture.

Pas question en revanche de vous installer sur un trottoir. C'est interdit et vous risquez une amende de 135 euros pour stationnement gênant ou dangereux, et même une mise à la fourrière.

Un deux-roues garé sur un trottoir, c'est 135 euros d'amende et un risque de mise à la fourrière © Maxppp - Daniel FOURAY

Que risquez-vous si vous ne payez pas votre parking ?

Comme pour les voitures, vous risquez une amende. Ce PV s'appelle FPS (Forfait post-stationnement). Vous devrez payer 25 euros ou 37,50 euros, selon la zone.

Attention, il n'y aura aucune indulgence. La Mairie de Paris prévient que la verbalisation commence dès le jeudi 1er septembre. Dans un premier temps, ce sont des agents municipaux qui feront ces contrôles.

Pas de contrôles automatiques, réalisés par les voitures pour l'instant. Ce n'est pas possible. Les caméras ne peuvent pas lire les plaques des deux-roues qui sont plus petites que celles des voitures.