Paris : un banc d'allaitement éphémère installé pour encourager les femmes à ne pas se cacher

Difficile de manquer ce banc bien particulier, aux couleurs bleutées et au slogan affiché sur la structure : "all boobs welcome here" (tous les seins sont les bienvenus, en français).

Ce banc est installé par la marque Elvie dans quatre lieux très fréquentés de Paris : au Champs-de-Mars ce lundi de 11h à 14h puis de 15h à 18h dans le Jardin des Tuileries. L’opération sera répétée mardi de 10h à 14h à l’Hôtel de Ville et de 15h à 17h dans la rue du Trésor.

Lever le tabou de l'allaitement en public

Spécialisée dans la vente de tire-laits, Elvie dit vouloir mettre en avant "le caractère naturel de cette pratique" en sensibilisant les passants sur les tabous liés à l’utilisation du tire-lait dans l’espace public.

Dans une étude de 2015, 41% des femmes se disaient "embarassées" par le fait de donner le sein en public.

De nombreuses polémiques ont éclaté ces dernières années en France, à Istres, en Dordogne, à Amiens, Bordeaux ou dans un commissariat de Paris . En 2021, une touriste qui allaitait son bébé de deux mois à Disneyland Paris avait été rappelée à l'ordre par des agents du parc. En 2022, c'est un vigile du musée du Louvre qui demandait à une maman de ne pas allaiter. A chaque fois, la direction du site avait présenté ses excuses.

Une pratique autorisée par la loi

En France, la loi n'interdit pas l'allaitement en public. La pratique n'est pas considérée comme de l'exhibition sexuelle. En 2021, une députée Renaissance (ex-LaREM) avait tenté de faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée une proposition de loi créant un délit d'entrave à l'allaitement. Une proposition finalement enterrée.

La loi prévoit même d'octroyer une heure par jour aux femmes qui souhaitent allaiter sur leur temps de travail.

