Paris, France

C'est un nouveau jardin public qui ne fait pas que des heureux. Ouvert cet été, le jardin Truillot dans le 11e arrondissement relie les boulevards Voltaire et Richard Lenoir. Particularité ? Cet espace vert de 5 500 mètres carrés est ouvert toute l'année jour et nuit, 24 heure sur 24. Mais des habitants d'une copropriété se plaignent de nuisances sonores qui les empêchent de dormir ! Il réclament la fermeture de ce parc pendant la nuit.

banderoles accrochées aux balcons

En journée l'ambiance dans le parc est très agréable avec beaucoup de jeunes parents et des poussettes. Mais la nuit, parait-il, grand changement de décor. Julie habite dans un immeuble qui surplombe le jardin "au 8ème étage là où vous voyez les banderoles". En grandes lettres rouges sur fond blanc, il est écrit : "Droit au sommeil. Pourquoi ? Parce que nous subissons tous les jours des nuisances jusqu'à 5 heures du matin parfois".

Des riverains réclament la fermeture du parc la nuit - Un habitant de l'immeuble

Et la configuration du site n'arrange rien avec ces hauts murs qui bordent le parc et qui amplifient les sons explique Julie. "La nuit ça hurle, ça cri". Cette dame qui habite le quartier depuis plus de vingt ans ne se sent plus chez elle. "Je dors avec des boules quies, je ferme mes fenêtres et j'ai les volets complètement fermés. Et même avec ça, j'entends quand même du bruit."

Afin de se faire entendre pour exiger la fermeture du parc la nuit, les riverains ont lancé une pétition. Elle a réuni pour le moment une soixantaine de signatures dont celle de Julie : "Quand vous travaillez tous les jours et que vous ne dormez pas, vous êtes amené à faire des erreurs à votre travail. Et psychologiquement on est impactés. On est tout simplement épuisés". Un ras le bol qui a été entendu par les mairies de Paris et du 11e arrondissement. Des discussions ont été entamées pour tenter de trouver un terrain d'entente. Permettre de maintenir ouvert le parc la nuit tout en respectant le sommeil de tous.