Paris : un square face à la Sorbonne portera le nom de Samuel Paty

Un an après son assassinat, un square au nom de Samuel Paty, l'enseignant décapité après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet, sera inauguré face à La Sorbonne (5e arrondissement).

Situé devant l'Hôtel de Cluny qui abrite le musée national du moyen-âge, et face à la plus ancienne et célèbre université de France, le square portait jusqu'ici le nom de Paul Painlevé, mathématicien et homme politique du début du XXe siècle.

La place qui a donné son nom au square conservera sa dénomination Paul-Painlevé.

La plaque "Samuel Paty" sera déposée le 16 octobre 2021

"Ce sera une inauguration très simple, dans le recueillement" en présence des parents et soeurs de Samuel Paty qui ont donné leur accord au projet, indique la Mairie de Paris.

L'inauguration viendra conclure la journée de commémoration de l'assassinat du professeur. Ce jour-là, la famille sera aussi reçue par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et le Président Emmanuel Macron.

L'approbation des mairies concernées

La mairie du 5e arrondissement a validé lundi à l'unanimité le projet "dans un lieu symbolique de la culture, de l'éducation et de la tolérance", a souligné la maire (DVD) Florence Berthout.

La délibération doit aussi être votée au prochain Conseil de Paris, mardi 12 octobre, juste à temps pour l'inauguration à la date anniversaire.