Paris : une campagne "massive" anti-avortement découverte sur les Vélib'

À Paris, une campagne anti-avortement a été découverte ce jeudi matin, avant 8 heures, sur au moins "plus d'une centaine de vélos" selon le SAVM, responsable du service Vélib' dans la métropole. Il s'agit de stickers, collés sur le garde-boue des vélos, portant l'inscription : "Et si vous l'aviez laissé vivre ?", au-dessus du dessin d'un enfant faisant du vélo.

"Nous sommes en train de faire le compte" du nombre de vélos touchés, explique à franceinfo Sylvain Raifaud, conseiller de Paris et président du SAVM. Le SAVM et la mairie de Paris vont porter plainte, "dans la journée, pour la dégradation des vélos et de l'image de Vélib'", explique l'élu. Cette campagne anti-avortement est signée et revendiquée sur leur site web et les réseaux sociaux par le mouvement "Les survivants".

Selon les premières remontées, les vélos de différents secteurs de Paris sont touchés, en particulier dans le 14e et le 10e arrondissement. "Je suis effondré et déterminer à faire valoir le droit. Nous allons enlever ces stickers le plus vite possible et nous invitons les usagers à le faire aussi", dit Sylvain Raifaud. C'est la première fois selon lui, que les Vélib' sont touchés par une campagne aussi "massive", avec "du matériel spécialement destiné aux garde-boue" des vélos.

François Braun, ministre de la Santé et la Prévention, qualifie cette campagne de "honteuse". "Face aux réactionnaires", écrit-il sur Twitter, "le Gouvernement et la majorité seront toujours aux côtés des femmes pour garantir la liberté de choix". François Braun ajoute : "Nous inscrirons ce droit fondamental dans la Constitution, comme l’a rappelé Emmanuel Macron".

Une campagne "inadmissible et illégale" dénonce de son côté Anne Hidalgo. "Le collage anti-IVG revendiqué par les mal-nommés « Survivants » est une honte pour notre République, pour Paris et ses valeurs", écrit la maire de Paris sur Twitter. "Je vais prendre toutes les mesures pour que cela ne se reproduise pas".

La publicité quelle qu’elle soit est strictement interdite sur les vélos du service public déployés dans la Métropole du Grand Paris, rappelle de son côté Smovengo, l'opérateur de Vélib'. La priorité des agents ce jeudi est de retirer ces stickers. Les usagers de Vélib' sont également invités à le faire.