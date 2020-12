Paris : une centaine de sans-abris s'installent dans les salons d'un hôtel de luxe

En ce jour de Noël, une centaine de sans-logis et de mal-logés se sont installés dans les salons de l'hôtel de luxe de la chaîne Sofitel 'Le Scribe" ce vendredi en début d'après-midi. "On a quand même connu une année 2020 encore plus difficile que 2019 et souvent la plupart du temps, les premières lignes ont souffert non seulement de conditions de travail assez dures mais aussi de conditions de logement très très dures. Et pour se détendre, on a été s'installer quelques heures au Scribe", explique pour France Bleu Paris, Jean-Baptiste Eyraud, le porte-parole de l'association Droit au logement.

"Rappeler que l'accès au logement s'aggrave dans notre pays"

"On est resté dans cet hôtel, on a chanté, on a dansé, on s'est installé dans ces fauteuils et puis c'est une manière de renverser la situation, de s'asseoir dans les fauteuils des riches. Et puis de rappeler que l'accès au logement s'aggrave dans notre pays, les loyers sont de plus en plus chers d'années en années", poursuit Jean-Baptiste Eyraud.

"On fait la pause et on se met au chaud", indique l'association dans un communiqué. " L'association Droit au logement a décerné pour l'occasion sa "médaille de Monsieur Vautour" à la mairie de Grenoble qui a "coupé l'eau et le chauffage à 50 personnes qui occupent des logements sociaux vacants et chauffés depuis quatre ans". La "médaille de Monsieur et Madame Pipelet" est, elle, attribuée à la mairie de Dax qui a "fait expulser un sans-logis qui s'était mis à l'abri dans une maisonnette à l'abandon appartenant à la commune".

La police est finalement venue déloger ceux qui ont participé à l'opération. L'association Droit au logement organise une marche le samedi 2 janvier à Paris pour sensibiliser sur ce sujet.