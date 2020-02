Paris : une cité du cinéma sur le site de l'ancien hémicycle du conseil régional

Paris, France

L'ancien hémicycle du Conseil régional d'Ile-de-France situé dans le 7e arrondissement de Paris pourrait être transformé en une cité du cinéma, a annoncé la Région jeudi dans un communiqué.

C'est le projet qui a été retenu après un appel à manifestation d'intérêt (AMI). La commission chargée d'étudier les projets l'a préféré à une autre proposition de "lieu dédié aux professionnels de l'art et du design" à cause de sa "plus forte dimension culturelle".

Une nouvelle vie pour l'ancien hémicycle

Le projet "d'un pôle de création, de formation, de recherche et d'innovation pour les métiers du cinéma" doit encore recevoir l'avis de France Domaine, une agence gérant les biens immobiliers de l'État, avant d'être soumis au vote du Conseil régional.

Ce projet est porté par Cohen Media Group, propriétaire du cinéma voisin de l'immeuble de la Région, La Pagode. Ce cinéma est classé monument historique et il est fermé depuis 2016.

Après le départ en 2018 de Paris pour Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), le Conseil régional d'Ile-de-France souhaitait louer les murs qui abritaient l'hémicycle régional, rue de Babylone, dans le 7e arrondissement.

Un bail de 30 ans pour le groupe américain

Le groupe américain signera un bail de 30 ans et il a proposé de verser "_un loyer annuel, soumis à indexation, de 1,5 million d'euros hors taxes et hors charge_s", précise le communiqué.

Cohen Media Group s'engage à faire 12 millions d'euros de travaux.

La commission a demandé à ce que cette cité du cinéma "mette davantage l'accent sur l'ouverture sociale aux publics jeunes et défavorisés".

Cohen Media Group appartient au New-yorkais Charles Cohen, un avocat, producteur et promoteur immobilier; et il est connu pour distribuer des films français aux États-Unis.