Paris : une clean walk entre collègues au Parc Monceau pour le World Clean Up Day

La World Clean Up Day - ou journée mondiale du nettoyage de la planète - est l'occasion de se mobiliser entre amis ou en famille, mais aussi entre collègues ! C'est le cas de l'entreprise Talogy, qui a proposé à ses salariés de réaliser une clean walk au Parc Monceau (VIIIe arrondissement de Paris) : une quinzaine d'entre eux ont répondu présents.

"Ah ça c'est un cendrier ! ironise Gwendoline qui se baisse sur la pelouse. Au même endroit, on a une dizaine de mégots ! Pourtant, ce n'est pas compliqué de se balader avec un petit cendrier portatif, plutôt que de jeter ça par terre ! On en ramasse des quantités phénoménales " Et sur les pelouses, elle ne trouve pas que des mégots : "Des petits chouchous, des bouchons plastiques, énumère-t-elle. Après, il y a plein de petits bouts de plastique aussi, des emballages de gâteaux qui s'envolent, il faut vraiment être vigilant."

Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais il y en a partout ! Et certains dataient de plus de dix ans, je pense. - Gwendoline, participante de la clean walk

Rim a organisé la clean walk pour le bureau France de Talogy. Elle voit cet événement comme une manière de fédérer l'équipe, tout en étant utile pour l'environnement : "Je voulais partager ce moment avec tout le monde, en faire un team building. C'est très important pour nous et pour l'entreprise de pouvoir agir pour sauver la planète !"

Les sacs bien remplis de déchets lors de la clean walk au Parc Monceau © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Pour Annick, c'est important de voir les entreprises se mobiliser sur ces sujets : "La question écologique est quand même importante, ça fait partie de mes valeurs personnelles, donc je suis contente de faire partie d'une entreprise qui agit !" Même si elle est consciente que ce n'est pas suffisant, elle estime que chaque petit geste écologique compte dans le contexte actuel : "C'est une petite mesure, mais si tout le monde fait sa part, c'est déjà ça !"

Baisser la clim, éteindre les lumières en quittant une pièce, utiliser moins de plastiques, acheter une gourde : ce sont des actions simples, mais si tout le monde s'y met, ça fera la différence ! - Annick, participante de la clean walk

Une clean walk, ça peut être frustrant sur un point, reconnaît Gwendoline : "C'est fastidieux, car on ramasse plein de petits bouts de plastique à droite et à gauche, donc on a le sentiment de ne pas ramasser grand-chose, mais en fait si !" En effet, les sacs finissent par se remplir assez vite à force d'allers-retours et de trouvailles parfois incongrues : reste de bougies d'anniversaires, papier de bouquet de fleurs, cannettes de bières, et même des os de poulet complètement rongés ! A la fin de la clean walk, ce sont cinq sacs poubelles qui ont été remplis de déchets en tout genre.