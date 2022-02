Paris : une exposition pour sensibiliser aux dangers de la route

Pour permettre aux Franciliens de prendre conscience des dangers de la route, une exposition a pris ses quartiers à la Halle des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris. Dénommée "Projet 102", elle consiste en une déambulation autour de 102 œuvres réalisées par 102 artistes. À côté de ces peintures ou sculptures sont apposés 102 témoignages de victimes ou proches de victimes d'accidents de la route, de soignants ou de gendarmes appelés sur les lieux de ces drames. Tout tourne donc autour du nombre 102, qui est loin d'avoir été pris au hasard : il s'agit du nombre d'enfants morts sur les routes de France en 2019. L'objectif de cette exposition est de sensibiliser les visiteurs à la sécurité routière. "Les enfants ne conduisent jamais, ils sont toujours passagers, au pire ils vont acheter un pain au chocolat à la boulangerie, mais ce n'est pas normal que ces êtres les plus fragiles soient atteints de la sorte", lance Maître Charles-Henri Coppet, à l'origine du projet.

Attirer l'attention

À l'entrée de la salle, une œuvre attire le regard : une main d'un bleu vif peinte sur du bois par Caroline Faindt. L'artiste a voulu représenter une main car "c'est la main qui nous protège, mais c'est aussi la main qui dit stop et qui alerte". Sur sa peinture, elle a écrit les mots "joie", "vie", "amour" ou encore "paix". Elle a privilégié les couleurs vives, les dessins de fleurs afin d'apporter un message d'espoir et de vie "pour montrer que la vie continue".

Carine Loison, victime d'un accident de la route en 2018, et l'artiste Caroline Faindt, à côté de leurs témoignages artistique et écrit © Radio France - Laurine Benjebria

À côté de cette œuvre, les visiteurs peuvent découvrir le témoignage de Carine Loison. Cette Française de 27 ans a tenu à partager son vécu et plus particulièrement le terrible accident de la route dont elle a été victime en 2018 en Thaïlande. Alors qu'elle est sur une moto, un camion lui coupe la route et elle se retrouve sur sa roue. Elle a subi plusieurs opérations, notamment des greffes de peau. "Jusqu'ici j'ai subi 51 anesthésies générales en 226 jours d'hospitalisations", décrit-elle dans son témoignage. Mais elle ne veut pas s'attarder sur son parcours médical, elle veut surtout rappeler que "tout est surmontable, on peut s'en sortir et réussir à faire quelque chose de beau".

"Chaque semaine, des policiers ou des gendarmes vont annoncer à des parents qu'ils ne reverront pas leurs enfants", Me Charles-Henri Coppet

Si Carine a accepté sans hésitation de témoigner pour le "Projet 102" c'était aussi pour pouvoir alerter les visiteurs et faire de la "prévention". "On entend parler des accidents, mais on ne sait pas vraiment quel impact ça a sur la vie des gens", regrette-t-elle. Elle espère qu'à travers ces témoignages, "les visiteurs pourront mettre un nom, une image sur ce qui se passe" et sensibiliser.

Des témoignages d'enfants exposés lors du "Projet 102" © Radio France - Laurine Benjebria

En déambulant dans les allées de la Halle des Blancs Manteaux, tous les visiteurs s'attardent devant les témoignages, certains en ont même les larmes aux yeux. C'est le cas d'Eric qui avance lentement d'œuvre en œuvre. "J'avais déjà connu plusieurs campagnes de sensibilisation contre la vitesse ou l'alcool, mais là de voir tous ces tableaux et ces témoignages, on a envie de pleurer", explique-t-il. Il se dit tout particulièrement marqué par les témoignages d'enfants, à tel point que cela le fait réfléchir sur son propre comportement d'usager de la route : "Quand on est au volant d'une voiture ou d'un vélo, il nous arrive de faire une infraction et on se dit que ce n'est pas bien grave, mais le "pas bien grave", on s'aperçoit que ça peut être très lourd de conséquences", admet-il.

Faire réfléchir

Cette exposition est un réel "dialogue ininterrompu entre les œuvres d'art et les témoignages pour que les visiteurs puissent sortir avec une vue d'ensemble et le sentiment que ce chiffre [de 102 enfants morts sur les routes en 2019] est anormal", explique l'initiateur du projet, Maître Charles-Henri Coppet. Cet avocat spécialiste en dommage corporel et droit des victimes avait déjà mené des projets similaires en lançant en 2016 le "Projet 57" à Guadeloupe pour alerter sur les "57 personnes décédées sur les routes en 2016 en Guadeloupe" ; et en 2018 à Valence avec le "Projet 37" en "mémoire des 37 personnes décédées sur les routes de la Drôme" cette année-là.

Maître Charles-Henri Coppet, avocat spécialiste en dommage corporel et droit des victimes et initiateur du projet © Radio France - Laurine Benjebria

Si ces chiffres ne sont pas secrets, et mis en avant par les autorités à chaque campagne de sensibilisation de la sécurité routière, Charles-Henri Coppet estime que "très souvent les gens les oublient car ce sont des chiffres qui font peur, donc on détourne la tête". Mais en alliant ce difficile sujet à l'art, l'avocat veut "capter le regard" et faire bouger les mentalités. "À partir du moment où on retient ce chiffre, par le prisme de l'art, on a déjà gagné quelque chose parce que dans l'inconscient, on sait que ça ne va pas et quand on sait que quelque chose ne va pas on essaie d'agir", ajoute-t-il.

Pour sensibiliser le plus de monde, l'exposition deviendra itinérante après l'élection présidentielle, dès le mois de mai, à travers toute la France. En attendant, elle est ouverte à la Halle des Blancs Manteaux jusqu'à mardi, tous les jours de 10h à 19h, et l'entrée est libre.