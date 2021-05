Paris : une femme retrouve celle qui a sauvé son mari d'un malaise cardiaque grâce aux réseaux sociaux

Tout est parti d'un message affiché dans le parc Monceau, à Paris, une feuille accrochée à l'endroit même où Peter, 53 ans, a été sauvé par une inconnue après un malaise cardiaque mercredi 28 avril alors qu'il faisait son footing. C'est Lori Hinnant, son épouse, journaliste américaine travaillant en France, qui l'a écrite et affichée pour remercier la femme qui a réalisé le massage cardiaque sur son mari.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Vous avez sauvé la vie de mon mari. Un homme est tombé en arrêt cardiaque au Parc Monceau. Grâce à quelqu'un qui lui a fait un massage cardiaque, il a survécu et aura peu de séquelles, merci de toute notre famille", peut-on lire sur la lettre qui a été photographiée et diffusée sur les réseaux sociaux par une passante ce samedi 1er mai. Le message est alors partagé plus de 25.000 fois et, très vite, des témoins se sont fait connaitre, apportant leurs précisions, pour retrouver l'héroïne de Peter et Lori.

"Je suis la femme qui a écrit l'affiche avec nos enfants. On me dit que l'inconnue est une femme pompier. Aidez-moi à la trouver svp !" répond alors Lori en voyant son mot repris et largement partagé. Grâce à l'énorme mobilisation sur les réseaux sociaux, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris a mené l'enquête et retrouvé la pompier en question. C'est Marion, une professeure de mathématiques et réserviste chez les pompiers, qui a su faire les bons gestes pour sauver Peter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le journal le parisien, Marion raconte qu'elle était en "short baskets" en train de donner un cours de gym dans le parc quand elle a vu Peter allongé sur un banc. "Je me suis approchée. J’ai demandé qu’on m’amène le défibrillateur du parc, puis [tout en massant énergiquement] son pouls est revenu."

Comme le raconte Lori Hinnant, les médecins lui ont expliqué que le massage cardiaque, réalisé "moins d'une minute après la chute" de son mari "lui a sauvé la vie". La présence d'un défibrillateur dans le parc a aussi été déterminante, selon elle. Les deux femmes, Lori et Marion, ont pu se rencontrer ce dimanche après-midi. Une belle séquence émotion pendant laquelle Lori a pu remercier la pompier. "C’est grâce à vous que notre famille reste entière ! C’est énorme ! Merci" a-t-elle assuré. Peter, lui, est toujours en observation à l’hôpital mais il est désormais hors de danger.