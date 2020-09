Paris : une jeune femme refoulée à l'entrée du musée d'Orsay à cause de son décolleté

Recalée à l'entrée du musée d'Orsay à cause de son décolleté. La mésaventure d'une jeune femme enflamme les réseaux sociaux ce mercredi. Elle raconte s'être vue refuser l'entrée à cause de sa tenue et dénonce la sexualisation de son corps par le personnel de l'établissement.

Interdite de musée à cause de sa tenue. Le témoignage ce mercredi d'une internaute a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Jeanne accuse le personnel du musée d'Orsay de lui avoir refusé l'entrée à cause de son décolleté. Elle dit avoir été contrainte de porter une veste par 26 degrés pour pouvoir admirer les tableaux. Photo à l'appui, elle dénonce la sexualisation de son corps, dans un musée qui expose pourtant des œuvres de nu.

Jeanne, 22 ans, réagit au micro de France Bleu Paris Copier

"Si je n'avais pas de poitrine, on ne m'aurait rien dit"

"Ça ne passe pas", lui ont dit les agents qui s'occupent des entrées. Le prix pour voir les tableaux : mettre une veste pour cacher sa poitrine. On est loin de la liberté des nus de Renoir et Courbet, pourtant exposés quelques mètres plus loin. Aucune règle n'est affichée, pas de code vestimentaire. La jeune femme dénonce un jugement sexiste de la part du personnel : "si je n'avais pas de poitrine, on ne m'aurait rien dit".

Jeanne a publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux - Capture d'écran Twitter

Le musée d'Orsay a réagi sur Twitter puis dans un communiqué. L’Etablissement "regrette profondément cet incident" et a contacté la jeune femme pour lui présenter ses excuses. Il ajoute que "un rappel des règles d’accueil a été effectué auprès de la société prestataire placée aux entrées du musée".

Jeanne affirme qu'elle n'a pas cherché à "faire le buzz", mais à dénoncer un comportement qu'elle a déjà vécu par le passé. "Ce n'est même pas la chose la plus violente à laquelle j'ai été confrontée dans ma vie. Encore aujourd'hui, en 2020, une femme de 22 ans en France peut vivre ce genre de discrimination d'une institution", regrette la jeune femme.