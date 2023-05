Paris : une manifestation d'extrême-droite sous haute surveillance ce samedi

Elle a été autorisée mais se déroulera sous haute surveillance : une manifestation du Comité du 9 mai, en mémoire comme chaque année d'un militant d'extrême-droite mort en 1994, va se dérouler ce samedi après-midi dans le 6ème arrondissement de Paris. Ce dernier, militant de l'Œuvre Française, un mouvement d'extrême-droite ultranationaliste dissout en 2013, était décédé en tombant d'un immeuble, fuyant la police après un rassemblement interdit contre l'impérialisme américain.

La préfecture de police a validé le tracé du cortège, mais compte mobiliser un dispositif de surveillance pour l'encadrer. Un arrêté préfectoral pris vendredi soir autorise "l'enregistrement et la transmission d'images" au moyen d'aéronefs, en l'occurrence des drones, pour surveiller la manifestation, qui doit démarrer à 15 heures. Le préfet de police entend ainsi "prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens" et "assurer la sécurité du rassemblement".