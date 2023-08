Paris : une manifestation devant le Jardin des Plantes pour réclamer la libération des orangs-outans

Ce vendredi, l'association PAZ (Paris Animaux Zoopolis) a manifesté devant une entrée du Jardin des Plantes à Paris, pour réclamer la libération des orangs-outans de la Ménagerie. Cette action s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des orangs-outans, pour "interpeller à la fois le Muséum d'Histoire Naturelle et le Gouvernement", explique Amandine Sanvisens, co-fondatrice de l'association.

L'association réclame que les cinq orangs-outans de la Ménagerie soient placés dans un sanctuaire : "Ils vivent actuellement dans des conditions inacceptables, privés de liberté", développe Amandine Sanvisens. "Ils n'ont aucun accès à l'extérieur, ils vivent uniquement derrière des barreaux ou des vitres, et surtout sans arbre, alors qu'ils vivent à l'état naturel dans les arbres ! On demande donc qu'ils soient transférés dans un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu plus adapté à leurs besoins, où leur mode de vie est pris en compte, et où ils ne sont pas exhibés continuellement ni forcés de se reproduire en captivité."

Les militants de l'association PAZ ont distribué des tracts pour sensibiliser les visiteurs. - PAZ

Le cas de Nénette a été particulièrement mis en avant : née à Bornéo, cette orang-outan a été capturée à l'âge de trois ans, en 1972, ça fait donc 51 ans qu'elle vit en captivité. "C'est la plus âgée à vivre en captivité, les quatre autres sont nés en captivité donc ils n'ont jamais connu l'extérieur, mais Nénette si ! Nous voudrions qu'elle puisse finir ses jours libre, dans un endroit avec des arbres", argumente Amandine Sanvisens. "Nous demandons un examen vétérinaire indépendant pour juger de son état et pour savoir si elle est apte à être déplacée."

Lors de cette manifestation, les militants de l'association PAZ ont aussi distribué des tracts aux passants et visiteurs. "La plupart réagissent bien, car ils sont d'accord avec nous ou bien ça leur permet de s'interroger", explique Amandine Sanvisens. L'association se mobilise depuis 2019 pour faire fermer la Ménagerie du Jardin des Plantes et faire transférer les animaux dans des sanctuaires. "Il faut savoir que deux tiers des animaux de la Ménagerie ne sont pas menacés d'extinction. Si on veut vraiment s'attaquer à la disparition des espèces, il faut agir sur les causes, comme la déforestation ou le braconnage, dans leurs pays d'origine. On pourrait par exemple sanctuariser des parcelles de forêt pour les laisser vivre sur place", suggère Amandine Sanvisens. "En 2023, ce n'est plus audible d'emprisonner des animaux pour notre divertissement. On nous crée un besoin, celui de voir des animaux exotiques, mais les visiteurs n'apprennent rien sur eux, ils voient des prisonniers !"